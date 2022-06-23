兒子曉風長大成人創業做老闆 譚詠麟想有日抱孫做阿爺 (23:20)

譚詠麟（阿倫）雖然自言「年年25歲」，但現在的他心態上已跟年輕時有所不同。「現時對任何事順其自然、隨遇而安，做好自己喜歡的事情，作更多不同的創新和嘗試，不用有壓力。我對工作的態度沒變，適合就做，希望可以永不言休，因為我曾答應歌迷唱到80歲後，這個目標沒有變」。阿倫指歌曲《朋友》最能代表現在的他︰「我在娛樂圈，除了得過的獎項、榮譽，以及掙過的錢外，就是識到很多朋友，我覺得這是我的人生本錢。」

工作以外的日子，阿倫最愛簡單平凡的生活︰「我要求很簡單，就是唱歌和踢波，踢完波成班朋友吃個tea吹吓水。我最喜愛去茶餐廳和街邊檔吃，反而不要請我大魚大肉。」始終已年屆71，阿倫直言家人也擔心他的身體︰「他們都叫我不要太搏，叫我不要做了，我說不行，已答應了人。」

談到兒子譚曉風，阿倫坦言不少同行想找曉風入行，但兒子對演藝圈沒興趣。阿倫不時向曉風分享人生經歷，希望他行少點冤枉路，做一個謙虛有禮，尊重長輩的人。曉風已長大成人，阿倫被問到可希望抱孫時說︰「他有自己打算，而且正值創業階段，不會迫他。誰不恨呀？哈哈！」

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（即時娛樂）