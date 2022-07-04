I SWIM｜呂爵安吳海昕爆「師生戀」 網民唔Buy：破壞晒套劇 (23:02)

ViuTV原創劇《I SWIM》今晚（20日）播出第8集，劇情講到暗戀Miss翁（吳海昕飾）的李馬榮（呂爵安飾），相約Miss翁見面，他還拿出人像畫送給Miss翁，並向對方表白：「呢個人對我嚟講好重要，亦是我第一個鍾意嘅人，分數幾多唔重要，我只想知道願意定唔願意？」

Miss翁認為2人時機不對，她說：「Sorry﹗（因為年紀定身分？）係timing﹗（乜嘢timing？）你就快DSE，我想你專心讀書，唔只等你畢業，仲要等你升上大學，等你遇到同你一同成長及進步嘅人，你先會知道乜嘢係真正嘅喜歡，你依家嘅世界太細，1年後你嘅想法亦可能唔一樣，你會覺得，鍾意就可以，我細個都係咁諗，但是時間係返唔到轉頭，我知道你做乜都好努力，我都多謝你將呢份力量帶畀我，但呢個世好多事情，唔係努力就可以控制到，反而要時間沉澱，或者我哋畀啲時間大家，我唔想我哋未準備好就勉強開始，我唔希望有一日我哋會憎恨大家，我都係走先。」

不少網民留言稱今集劇情離奇跌Watt，除少了游水戲分兼沒有黃亞樂（邱士縉飾）出現外，對劇中這段「師生戀」彈多過讚：「好心Cut咗條線」﹑「搞乜師生戀，破壞晒套嘢」﹑「根本變咗另外套戲」﹑「知唔知乜嘢叫爛尾」﹑「ISWIM定ILOVE？」﹑「我想睇Stanley同Alton」等。

（即時娛樂）