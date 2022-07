今天(21日)是已故藝人沈殿霞(肥姐)的77歲冥壽,Google的首頁Google Doodle特別變為肥姐的插畫。鄭欣宜在社交平台分享Google的頁面截圖,留言︰「Happy Birthday to my女神﹗Thank you Google for remembering my mom﹗(祝我的女神生日快樂﹗感謝Google記住我的媽媽﹗)」

(即時娛樂)