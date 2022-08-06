趙頌茹剖白當年與英皇解約主因 曾因傳統思想死忍不離婚 (17:51)

趙頌茹（Yu）近日推出新歌《大致天晴，間中有雨》，她接受商台《星光背後》訪問，除剖白了初入行無事業心、性格矛盾、拒絕應酬、對傳媒黑面、3年解約等問題外，亦詳述了死忍多時才跟前夫周永恒離婚的心路歷程。

當年20出頭的阿Yu被指戀愛大過天，只顧跟前夫周永恒拍拖無心戀戰，她透露當年與英皇解約的主因，是簽她入「紅音樂」的高層黃劍濤（Duncan）跳槽，令她有很多擔憂。阿Yu說︰「我人生從來沒什麼遠大目標，今天也一樣，只是平安、平淡湊大兩個女。當年Duncan像我爸爸，隔絕所有應酬。他走時，我很愕然，像變了孤兒仔，驚繼父會不會惜我？繼母對我又會怎樣？工作亦停頓了，因為合約也有許多文件要處理，像父母離婚後撫養權歸誰。再加上自己性格，就會想是否該離開這一行。」

阿Yu在2005年轉行當潮流記者，2010年與周永恒結婚，兩人婚後育有兩女。2014年，周永恒爆婚外情及對阿Yu家暴。阿Yu強忍數年，2015年與周永恒分居，兩年後離婚。阿Yu表示她這半生人只談過一次戀愛，之前與陳冠希的緋聞不是事實。她說︰「陳冠希的確好靚仔，他沒追求過我，因為我認識他當時的女朋友。入行前後，我只談過一次戀愛，也不知是否戀愛大過天，只是我對感情的專一度、忠誠度太強。」阿Yu在訪問中未罵過前夫半句︰「經歷太多後，覺得發生什麼事也是種緣分，過去就由它過去，一直不開心是自己蝕底。」

阿Yu回憶當年曾因傳統思想及兩個女兒而死忍不離婚︰「一定是為了女兒們。女人有第六感，身邊有些事不同了會感覺到。不過，作為媽媽，會認為正常家庭一定要有父母，想家醜不外傳，也想到自己很多年沒工作過，之後會怎樣？要湊女又無錢會點？我能搞掂嗎？外間的人怎看我？怎看離婚後的小朋友？有很多問題！不過，當我發覺如再堅持下去，會對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸嗰份。最後，當我行出來時，我發覺所有人對我很好，更是厚愛，很多人都叫我加油及支持我。」

（即時娛樂）