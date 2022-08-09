樓價有得估｜走訪謝賢拉姑昔日愛巢 重溫戚美珍全粉紅閨房　 (17:33)

外景主持黃婧靈參觀陳敏之位於將軍澳舊居﹑宋宛穎租住的日出康城單位及鄭啟泰現時租住的單位。（大會提供）

《樓價有得估》當年四哥和拉姑位於相思灣愛巢，還有戚美珍的全粉紅色閨房。（大會提供）

由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持的《樓價有得估》，本周四（11日）播出的第3集，嘉賓陣容為郭子豪、黃嘉樂對戰宋宛穎、梁凱晴。

為配合發問題目，今集外景主持黃婧靈（波波），帶大家參觀陳敏之位於將軍澳舊居及鄭啟泰現時租住的單位。最近搬了大屋的陳敏之，笑指希望可為舊居找到好租客：「呢間屋個海景View好靚，當年差唔多500萬買番嚟，依家升值已經去到千幾萬。」

鄭啟泰大坑單位則同樣對住靚海景，他開心Share寫意生活之道：「朝早起身望住維港飲咖啡，黃昏就飲紅酒睇書、吹色士風。」製作組另外又以當年謝賢（四哥）和狄波拉（拉姑），位於西貢相思灣的舊居作為題目，四哥當年「從零開始」親自設計西貢舊居，主人房對無敵海景之餘，更有靚靚花園。

至於本周五（12日）播出的第4集，嘉賓陣容為曾樂彤、艾妮對戰鄭俊弘、譚嘉儀。今集波波帶大家參觀宋宛穎租住的日出康城單位、及「七線人棄王」程浩駿租住的大埔白石角單位，兩間屋同是兩房單位及擁有露台。另外今集帶觀眾參觀的藝人舊居為戚美珍，於1986年購入的單位，片段更將戚美珍的「全粉閨房」曝光，勁有少女心！

（即時娛樂）