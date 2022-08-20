Celia K.稱前工人姐姐疑被騙到柬埔寨工作 發吊鹽水相求救 (15:54)

前𡃁模郭玥彤（Celia K.）2016年結婚後嫁生意人李冠鋒後淡出幕前，主力照顧丈夫及3個女兒，但也有拍片分享生活事。她昨天（19日）在個人頻道上載新片，表示曾在其家工作近5個月的菲籍工人「頭蝨姐姐A小姐」辭職後疑被騙到柬埔寨做賭場電腦程式人員，至今仍下落不明，令人擔心。

Celia表示A小姐3個月前稱找到新工，月薪港幣7500元，而且包機票酒店、食好住好、毋須學歷及簽證就可起程，擔任賭場內的電腦程式員。她指A小姐當時辭職並賠錢，放下2000多元就離開。Celia稱當時曾勸對方要小心，指對方出身貧困村落，初來香港時連電話也不會用，又沒有相關工作經驗，怎會獲聘為電腦程式員，怕她會被人「賣豬仔」，惟始終阻止不到她飛往柬埔寨。

Celia指A小姐到埗後頭一星期也有傳照片給她，說自己食得好，生活開心，豈料上月開始出現異常情况，facebook突然由菲律賓文變為中文，連用戶名稱也改掉。Celia傳訊息給對方，得到的回覆是喊樣的表情符號，後來又收到對方一張身在醫院吊鹽水的照片。Celia擔心A小姐會否成為柬埔寨「賣豬仔」事件中的其中一位受害者，多次追問下，A小姐只說選擇到柬埔寨這個決定是錯的，希望可回來工作，沒透露詳情，後來更失去聯絡。Celia指A小姐離港前用其住址向多間財務公司借錢，加上她已另請工人，未知道能否救到她，希望大家看完這條片後會有所警惕。

（即時娛樂）