何猷彪以太太之名設「無名女俠金章」 足金鑄造翁靜晶肖像 (22:15)

翁靜晶嫁何東家族後人，於2019年跟何東爵士曾孫何猷彪（Sean）在香港舉行婚禮。何猷彪與太太翁靜晶 (Mary Jean Hotung)設立MJHA瑪莉何東「無名女俠金章」以表揚慈善服務中有傑出貢獻的女士。昨日（20日）頒獎典禮於香港退伍軍人聯會會所舉行，由英國皇家軍團駐港中校彼得·梅泰維(Lt Col Peter Messervy MBE) 主持，並代表何猷彪與太太翁靜晶頒發香港首枚MJHA瑪莉何東「無名女俠金章」予得獎人凌李美蓮女士，以表彰她在協助尼泊爾人抗疫救災中的傑出表現。

李美蓮（凌太）是退伍軍人協會的前行政及財務主管，後來為協會擔任義工。何猷彪與翁靜晶決定頒獎給李美蓮的原因，是世界各地疫情嚴峻時，香港退伍軍人聯會與義工支持下先後捐贈了三批防疫與救援物品救助尼泊爾。 李美蓮在支援這行動獻身精神和辛勤工作，處理危機並提供意見，故頒發予李美蓮首枚HMJA獎章。

MJHA「無名女俠金章」是傳承何東慈善基金系列設立善慈獎章之傳統精神，何猷彪決定以太太何翁靜晶之名設立，「金章」是足金打造，一面是何東家族的徽章，另一面是翁靜晶的肖像。何猷彪與翁靜晶不在港，故昨晚未能親自頒獎。

翁靜晶是傳奇女子，出錢出力揭發佛門醜聞又開設Facebook「佛門警訊」宣揚正面訊息，成為何猷彪太太後宣布將來她的首飾與財產會捐出做善事，朋友與網民也稱她為「女俠」。問她「無名女俠金章」的名稱是否跟她被稱「女俠」有關？她回應《明報》稱這是何猷彪的主意，笑說：「有人（指何猷彪）是癲嘅！」翁靜晶婚後變得低調，主要協助何猷彪並參與慈善工作。

翁靜晶也在個人社交平台跟網民分享設立的「無名女俠金章」，透露她跟何東家族的淵源，她寫道：「何東家族與翁典南家族（翁靜晶外家）是世交，何鴻燊父親（何世光）當年投資失敗，帶長子數人逃往越南，由翁家收留，一住多年。媽媽曾經對我告誡：『何東家的男孩，一旦墮入愛河，就會madly in love （瘋狂地愛）』何猷彪證明此言非虛。傳統而言，命名隨夫，仍健在的兒媳婦獲此殊榮，甚為例外，族內前所未見。感謝厚愛，當之有愧，只能盡力而為。」

（即時娛樂）