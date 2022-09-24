陳思圻拒公開《開心速遞》粗口前輩身分 澄清絕非羅樂林 (17:55)

陳思圻稱事件已過去，她不會公開當日以粗口鬧她的人的名字。（鍾一虹攝）

陳思圻（Vicky，前名陳偉琪）與張明偉今日率領14位《Summer Girls 2022》參賽者一齊出海宣傳。Vicky透露父母近日移居馬來西亞，剩下她一人在港發展，因不捨得與家人分開而哭了兩天。她說︰「不知為何哭了兩天，我很傻，其實兩個地方很近，有時間可以過去探他們。父母喜歡大馬天氣舒服，起居飲食方便和好味。」

提到她自爆曾在拍攝《愛‧回家之開心速遞》被前輩粗口問候，嫌疑人呂慧儀認為她應公開這人的名字，Vicky說︰「過去的事不想再提，我沒打算開名。個別事件，大家不要斟酌是誰，只是有人問我的經歷，我就記起。拍攝時間長，可能會有人躁躁哋，不是什麼大事。不過，那件事發生後，我回家後有哭。」對於羅樂林怕自己成為嫌疑人，Vicky澄清：「不會，他很好人，很斯文，一定不是他﹗」

參賽者譚泳銚（Annabella）、人妻陳思穎（Michelle）及葉俙賢（Amber）分享拍攝難忘事。Michelle稱有人拍攝時情緒爆發與人吵架，Annabella反問︰「誰吵架？我不知道，只是有次去大埔玩水上遊戲，我在台下做觀眾，見過其他女仔玩得很激烈，互推落水。」3人均希望能在幕前發展，接拍綜藝節目。Michelle說︰「除了飲食、旅遊，我對靈異題材、寵物節目有興趣，又想拍小電影。(你問准丈夫？）哈哈，我說錯，我想拍微電影。」Amber心口有爪痕，她表示日前帶愛貓去寵物展工作時被抓傷，又說想捧紅愛貓，自己做星媽。

（即時娛樂）