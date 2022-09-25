深宵閃避球｜鄭伊健一拖十謝票超興奮 籲觀眾支持新導演新演員 (19:42)

由鄭伊健、周家怡率領一眾新晉演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演的運動喜劇《深宵閃避球》，將於10月6日上映，指定6場優先場門票被秒殺。伊健率領導演及眾演員共11人，於優先場首日親身答謝觀眾，走訪銅鑼灣、尖沙嘴、旺角、荃灣及屯門戲院與粉絲見面，相當熱鬧。

有見粉絲反應熱烈，伊健、家怡入場前簽海報贈粉絲，伊健甫出場，已被粉絲大叫《深》片中熱血教練名字「劉Sir」，伊健馬上問觀眾：「我哋最緊張就係想聽到大家嘅反應，鍾唔鍾意呢部戲先？」粉絲們熱烈歡呼「劉Sir好靚仔！拍多啲喜劇！」更有首日已經二刷的粉絲以電影對白回應：「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低！」伊健更對此熱情回應：「做人就係咁㗎啦！」

謝票時被問到《深》對眾人的意義，伊健坦言比起自己，更希望大家留意到一眾電影生力軍：「我今次拍攝《深宵閃避球》，遇到一個好有意思嘅故仔，新嘅導演應智贇，仲有咁多位新嘅演員，我希望大家記住佢哋每一個面孔，留意佢哋發展！」伊健盡顯對新人的細心照料和關心，難怪李靖筠、黃淑蔓、雲浩影等透露得知能夠跟伊健同場謝票，緊張到徹夜難眠。

而女主角家怡亦如片中「楊姑」一角充滿愛，對新演員們讚口不絕：「其實8個女仔都好勤力又好乖，大家唔好畀佢哋電影入面百厭一面嚇親，至於有冇人係本色演出就要靠大家自己發掘。」

（即時娛樂）