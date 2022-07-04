《流水落花》成HKAFF閉幕電影 鄭秀文獲讚從影以來大突破 (15:39)

由鄭秀文（Sammi）﹑陸駿光﹑談善言，聯同8位生力軍黃梓樂、李昀蔚、吳祉嶠、趙啓嵐、徐家謙、曾睿彤、黃梓軒及劉朝健（Gordon）合演的《流水落花》，獲香港亞洲電影節（HKAFF）公布，成為本屆閉幕電影之一。《流水落花》由香港電影發展基金資助，創意香港全力支持。電影把香港近年被廣泛報導的寄養家庭題材搬上大銀幕。

《流水》以Sammi、陸駿光飾演的寄養家庭夫婦為軸心，發展出與數個寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實。Sammi得知新片入選香港亞洲電影節，更被場刊盛讚形容為"a career-best performance"（事業生涯上一次最佳演出），顯得欣慰和興奮，她說：「我很榮幸參與到《流水落花》，好替導演鼓舞，因為佢第一次有作品面世，就成為咗電影節閉幕電影，對於新導演嚟講，係美麗嘅開始！我希望透過呢次盛事，可以同世界各地嘅電影愛好者交流；而更重要係，可以有更多唔同地方嘅朋友欣賞到《流水落花》。」

Sammi續說：「《流水落花》將會好快同大家見面，除咗係導演首部劇情片作品，亦係我喺『非喜劇類型』中好大嘅嘗試。我個人好鍾意呢部電影，佢唔煽情，但我深深被故事同角色所觸動，希望到時大家可以入戲院支持。」《流水落花》暫定明年正式上映，在今年11月13日率先於香港亞洲電影節閉幕環節中公映2場。

（即時娛樂）