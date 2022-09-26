Robynn改名葉中月跟林德信搞音樂創作 挑戰性感底線 (21:57)

林德信(Alex) 跟前女子組合Robynn & Kendy的Robynn葉中月（前名葉晴晴）有新搞作，兩人相識10年終有合作機會，擦出創作火花，以玩味高音域唱腔和Rap融入80年代Retro Disco的士高復古曲風，推出英語新歌《Sparkling Wine》。兩人拍新歌MV時造型好狂野，已為人母的Robynn為劇情所需更親身上陣浸浴，香艷中帶搞笑。

Alex說: 「我和Robynn雖然同年出道亦曾同唱片公司但從未合作，不過，我們一直都互相鼓勵大家在音樂路上發展。今次可以說是順著靈感而爆發的即興合作，或者僅此一次10年友誼的合作，我們這個Project也一直懷著一個YOLO (You only live once)的態度，就拋開了固有的模式框架,做了一次比較大膽的新嘗試。」

《Sparkling Wine》的詞曲由 Robynn、Alex及音樂人Jordie Guzman 早在今年年初已一起創作，碰上第5波疫情後，Robynn在家中閉關寫出了自己的段落，又不時跟Alex交流想法，經過多番討論，以不少外國懷舊融合現代的音樂如Bruno Mars和Dua Lipa的歌曲作為藍本，拉丁美音樂與懷舊電子風，加上玩味唱法令人眼前一亮。Robynn收到由Alex寫Rap的歌詞，指超越了個人的「性感底線」，說：「他的歌詞尺度好大膽，令到我好驚訝及猶豫，點唱呢？ 」最終被好友Alex說服，以帶著性感，放鬆、自嘲，豁出去唱一次。拍MV時她再次挑戰底線在鏡頭前穿上泳衣披浴袍浸浴。

《Sparkling Wine》是她邀最信任的朋友Tim（黃天翱）@Dear Jane擔任MV導演，Robynn說：「如果是其他不相熟導演來拍，我應該不懂做表情，但阿Tim就令我好放心。」老公Jonathan往探班，見到她的士高的造型好滿意，開玩笑說：「你唔好換衫，這個造型回家畀阿囡睇吓。」Alex在MV中穿上白背心及綠色波褲跳1980年代的Aerobic，他還訂了一副鑲鑽石的金假牙，造型好誇張。

提到Robynn將中文名由葉晴晴改為葉中月，她說：「藉著推出新歌，也就以新名象徵著現在的雙重身份，在音樂上開拓更多面向及可能性。當了獨立歌手後中文名用多了，所以其實一直都想改個名字，像是當媽媽之外另一個身分。其實『中月』是我出生時的名字，對我來說別有意義 。」

（即時娛樂）