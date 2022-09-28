Twins返港出活動 阿嬌減30磅弗爆現身 阿Sa讚：10年巔峰 (19:49)

已有一段時間沒有在香港公開露面的Twins，今天（29日）合體到中環出席美容中心開幕禮。成功激減30磅的阿嬌（鍾欣潼）身穿連身背心短裙弗爆現身，她表示尚未有追求者。阿Sa（蔡卓妍）亦讚好姊妹狀態是這10年的巔峰，她又自爆男友石恆聰「人肉速遞」到內地相聚。

受訪時，阿嬌表示已2年多沒回香港，笑指踏入香港即時「認親認戚」，險些認錯圈中前輩，她今次回港亦不會逗留太久，10月會再返內地工作，而且也牽掛在內地飼養的兩隻愛貓，惟她否認移居內地，只是在內地有兩隻愛貓相伴，感覺會安定些。

談到她狀態大勇，阿嬌表示花了半年減掉30磅，阿Sa也指對方身形是這10年來的巔峰。阿嬌表示滿意現時身形，是健康的瘦，不需要刻意去喼弗，是否要更換所有衣服？她笑指每一年都會換，又表示減肥過程中最辛苦階段就是扚起心肝：「因為節目中同組的吳謹言、王心凌等都很大食量，不斷吃喝，我就要忍口。」

問到是否多了追求者？阿嬌坦言：「沒有，有的話怎麼會留意不到，但如果有機會都可以嘗試。」問阿Sa會否做紅娘介紹對象給好姊妹？阿Sa即嘆氣說：「唉，我有的都已經一早介紹，剩下的如果條件好、樣子不衰、但又未拍拖，就知道有問題。」

阿Sa大部分時間都在內地工作，如何與男友維繫感情？阿Sa說：「沒什麼特別方法，但又ok喎，他之前都來過內地一次探班。（小別勝新婚？）都是。」阿嬌則踢爆阿Sa和男友日日視像聯絡，感情非常好。阿Sa透露下月又返內地工作，不過今次會中港兩邊飛，不是長期留在內地。

（即時娛樂）