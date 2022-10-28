季前賽‧劇透｜ 盧瀚霆獻計助葛綽瑤追姜濤 童愛玲失蹤4年突然現身 (20:42)

踏入第2個星期的《季前賽》，故事發展愈來愈精彩。喪波找來光仔加入痴漢隊，光仔與阿德由最初水火不容，到最後成為好友；小明獻計助好友河馬追求阿孝；阿孝失蹤4年的母親更突然出現。（大會提供 / 明報製圖）

姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、張繼聰等合演的ViuTV原創劇《季前賽》今晚播出第5集，交代昨晚第4集尾聲出場的光仔（193飾）故事。光仔原來4年前因與幾名損友搶劫士多，最後被判入獄。士多老闆敏叔當年因追賊被車撞至重傷，令光仔十分內疚。光仔出獄後重遇昔日的球場好友喪波（張繼聰飾），原來光仔多次見工面試失敗，認定社會不會給他第2次機會，因此不但放棄籃球，更放棄了自己。光仔後來到朋友的收賣攤工作，竟遇上敏叔。他得知敏叔原來早已原諒自己後，聲淚俱下。原來，這一切都是喪波在暗中安排。

下星期的《季前賽》劇情進一步發展，喪波找來光仔加入痴漢隊，光仔與阿德（呂爵安飾）由最初水火不容，到最後成為好友訴心事；盧瀚霆飾演的小明獻計助好友河馬（葛綽瑤飾）追求阿孝（姜濤飾）；邱士縉飾演的阿良不再逃避衝突，決定為女兒站出來，向妻子反抗；阿孝失蹤4年的母親（童愛玲飾），更突然回家﹗《季前賽》第6至第10集劇情如下︰

第6集 - 空位係自己搵，唔係人哋畀

喪波找來光仔加入痴漢隊，再根據各人的專長和獨特性，分派在球場的位置。為針對阿德的走位問題，喪波安排光仔人釘人，令德無法再得心應手去起手，要臉的阿德缺席練習逃避光仔。球場外，光仔到阿德的公司當倉務員，二人水火不容。最後關家姐（李敏飾）出手，懲罰二人通宵加班。深夜，二人卸下心防，光仔道出有案底的往事，阿德亦說出其實自己不是無理想，只是不敢向關家姐直言。光仔鼓勵阿德場內場外都要學識走位，要為自己爭取有利位置，二人在一夜間破冰。阿良被上司吩咐接手同事Tim的爛攤子，面對欺壓，阿良竟再次選擇啞忍去避開衝突。河馬漸融入阿孝的生活，除為老闆仔補習外，更為孝家打掃佈置，卻因一張家庭照而激怒了阿孝，更被阿孝趕出。

第7集 - 開不了口

河馬找閨密小明訴苦，有感阿孝態度飄忽，十分氣餒。小明獻計，送上在日本買的忍者服給河馬。孝覺得家裏開始怪事連連，明明河馬不在，但家中所有家務和煮食都安排妥當，豬潤（梁業飾）和老闆仔都懷疑屋企有鬼。阿良怕衝突的性格不論在家庭、職場，甚至籃球場上都顯然易見，瘋狂做假動作甩開對手，但總是遲遲不起手，不敢向對手作出正面對抗。當年曾是學界籃球MVP的阿良，在社會打滾多年，鋒利的刀刃早已蓋上一層銹鐵，失去光芒。

關家姐無聲無色地將阿德的設計付諸實行，令阿德喜出望外。關總得知兒子受光仔鼓勵而認真工作，決定晉升光仔為德的助手，光仔感激。阿良突然收到妻子嘉莉（蔡穎恩飾 ）的來電，晴晴上芭蕾舞堂時無故失蹤，阿良馬上聯同痴漢隊眾隊友四處搜索。

第8集 - 再生銹嘅刀都有利嘅一日

阿良女兒晴晴因長期被迫學習芭蕾舞，憤然離家出走。晴晴的反叛喚醒阿良的勇氣，阿良不再逃避衝突，決定為女兒站出來，向妻子反抗！面對客戶再次提出無理要求，阿良亦不再退縮，在同事面前直接拒絕，重現昔日耀眼的光芒。阿孝陪豬潤購物，碰見小明與另一個女生親密逛街，阿孝決定向河馬問清楚與小明的關係。阿鋒（陳卓賢飾）為校隊帶來新練習系統，用分數去標籤每個隊員的能力值再分組練習。隊員感到被羞辱，排斥阿鋒。翰林大學四強戰，阿鋒的個人主義愈來愈強烈，完全無視球隊的團結性。教練將阿鋒調出，阿鋒質疑教練的決定，憤然中途離場。缺乏愛情滋潤的豬潤在家中用交友App尋找真愛，突然一位不速之客到訪。

第9集 - 信就一步，唔信就原地踏步

孝母失蹤4年後突然回家，阿孝無法原諒母親當年拋下自己與老闆仔，將她趕走。豬潤幫口勸告，怎料阿孝被觸動，責罵豬潤只是住客，此話傷害了豬潤的心靈。豬潤離家出走，暫時到河馬家的中醫館寄宿。阿孝和豬潤的不和延伸到球場內，眼見二人火藥味濃，喪波將二人安排同組訓練，任由二人衝突，豬潤不幸受傷。潘Sir（強尼飾）公布港隊推薦名單，阿鋒落選。

潘sir指出阿鋒將輸贏看得太重要，扭曲了籃球的本質；阿鋒無法接受，決定離隊。喪波找阿孝希望解開他和豬潤的心病，指出阿孝作為控球後衛，一直欠缺對隊友的信任。阿孝醒悟，主動向豬潤道歉，二人和好。阿孝和豬潤回家，竟再見到孝母，原來她希望為阿孝慶祝生日，阿孝拒絕。眼見如此僵局，河馬決定帶阿孝到一個地方，希望解開阿孝的心結。

第10集 - 眾志成城為豬潤！

豬潤的行蹤愈來愈神秘，早出晚歸，更對鏡頭十分敏感。痴漢隊隊員洞察到不妥，大家不約而同地表示豬潤曾私底下向自己借錢，更編出各種理由。豬潤在街上突然被人蒙頭帶走，醒來發現自己身處於河馬的中醫館內。原來痴漢隊組織成追討聯盟，將豬潤緝拿歸案討回損失。在嚴刑逼供下，豬潤只好坦白自己誤墮裸聊陷阱，為怕自己的影片流出，只好就範任由騙徒擺佈。追討聯盟隨即變陣成為反騙子聯盟。光仔提出用河馬做餌向騙子報復，安排喪波扮演土豪，配合河馬在騙子面前上演了一齣飯托天仙局，馬上吸引到騙子的注意。騙子向河馬提出合作，怎料河馬被騙子下迷藥帶走，眾人慌亂連忙趕往營救。

（即時娛樂）