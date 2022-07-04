季前賽｜193演技令觀眾驚喜 導演讚內心世界感情豐富 (17:57)

光仔知道敏叔認得他並已原諒其過錯後，立即聲淚俱下向敏叔道歉。（ViuTV網上視頻截圖）

193在昨晚播出的第5集《季前賽》中飾演剛出獄的光仔，他聲淚俱下向士多老闆敏叔道歉的一場戲，令觀眾驚喜。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV原創劇《季前賽》昨晚播出第5集，ERROR成員郭嘉駿（193）飾演的光仔4年前與損友搶劫士多，士多老闆敏叔（劉錫賢飾）追賊時被車撞至重傷，光仔最後被判入獄。出獄後的光仔仍然非常內疚，多次偷偷地去士多看敏叔。

光仔到朋友的收買攤工作，敏叔突然出現找光仔上門收買舊款電視機。光仔以為敏叔不認得他，為補償竟出900元收買敏叔的電視機，比其他收買攤的價錢多出幾倍。敏叔讚光仔為人老實不計較，硬要請光仔飲汽水。兩人言談間，光仔知道敏叔認得他並已原諒其過錯後，立即聲淚俱下地說︰「對唔住呀，敏叔，我一直都很內疚，但不知怎樣彌補﹗對唔住呀，敏叔﹗」敏叔安慰光仔，說自己年輕的時候也做錯過，光仔淚流滿面。

193在他與劉錫賢的這場對手戲中表現自然，演出光仔出獄後深沉、內疚及無奈的感覺，跟光仔入獄前在球場上口沒遮欄的性格完全不同，亦跟193本身的形象有很大差別。不少網民大讚193表現令人眼前一亮，留言「進步咗好多！做得好好，好感動同代入到你嘅心情！自然唔造作」、「呢幕真係好感人，193做得好好！演技有驚喜，做到嗰種雙失無助嘅感覺」、「真係有驚喜，估唔到193可以做到內心戲」、「敏叔嘅對白加光仔嘅眼淚令人好感動，好鍾意佢解開心結嘅笑容」。

193在社交網留言︰「其實呢個畫面，光仔呢四年每晚喺獄中瞓唔着都會喺腦海中重播。一瞌埋眼就自然會諗起敏叔瞓咗喺地上，生死未卜嘅場景。可能每晚諗起敏叔一次，有時瞓唔着又可能每晚重播十次。而我陪光仔睇咗二千次，喊到眼都腫晒。不過諗諗下我喊嘅原因可能係因為被人剪咗個髮尾，冇得標奇立異帶領潮流。」

導演袁劍偉說︰「同193合作之前，對呢位人兄嘅印象同大家一樣，都係敢言丶硬淨丶寸寸貢，同咩都夠膽死。直至今次合作，先發現原來佢有個感情豐富嘅內在世界。從193身上可以見到一種獨特嘅演員特質— Fragility，係一種好特別嘅脆弱性；同光仔一樣表面寸嘴搶口，但內心深處有著一份敏感。真係估唔到喺一個咁嘅外殼入面，竟然埋藏著咁樣嘅特質，依家真係知佢咩料啦！」

（即時娛樂）