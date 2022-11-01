季前賽｜葛綽瑤跟姜濤感情線屬BB級 唔怕變「姜糖」公敵 自爆愛熟男 (23:20)

Yoyo在劇中跟姜濤的舉動只屬超級BB級，她不擔心成為「姜糖」公敵。（陳釗攝/劇照）

葛綽瑤（Yoyo）參加《全民造星IV》，雖然未能成為女團一員，但獲MakerVille簽下以個人身分出道，率先獲拍劇機會。在《季前賽》中，Yoyo被安排與人氣王姜濤有感情線，她笑指2人舉動只是超級BB級，所以不擔心成為「姜糖」公敵，劇中有位男演員，對她來說比姜濤更吸引。

Yoyo參與重頭劇演出有壓力，擔心能否應付到，故拍攝前做足功課，慶幸遇到好班底，多謝導演細心教導，給她這個零經驗的新人百分百信心。在前輩張繼聰（阿聰）身上也獲益良多，她說：「阿聰真的好正、又搞笑，他會跟我們分享他以前到現在的經驗，希望讓我們行少點冤枉路，每次跟他開工都會有東西落袋。」

首次拍劇Yoyo有心理準備被網民鬧，會應付好或不好的評語，不會擔心太多，只希望大家喜歡她劇中角色，因今次她飾演的何瑪莉（河馬）是一個幾有趣，想到就會直接做的女生。

Yoyo劇中飾演球隊軍醫，與同隊隊員姜濤、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）及梁業（肥仔），難免會有身體接觸。Yoyo笑言：「全部都掂到，他們有時受傷，我就要幫他們跌打和針灸。」她表示不會怕醜，因已代入軍醫角色，加上有阿聰和肥仔這兩個開心果，大家聚在一齊就會很百厭，嘈到拆天。

談到與姜濤的感情線時，Yoyo笑指2人只屬超級BB級程度，沒有親熱戲。合作後，Yoyo覺得姜濤是認真演員，每件事想做到最好，而且一回到劇組，就放下所有包袱投入角色。笑問劇集播出後，可擔心會成為「姜糖」公敵？Yoyo表示理解粉絲愛惜偶像，但她行得正企得正，所以不擔心，她笑說：「那個只是角色，不是Yoyo。」

她又說拍攝期間沒有被對方電到，皆因自從記者會之後，她眼中就只有張繼聰，她說：「我喜歡較成熟穩重、跟屋企人相處好的男仔，所以劇中Stanley角色，是我的理想型。（現在可有拍拖？）沒有，工作為先。」

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（即時娛樂）