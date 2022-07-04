ERROR新節目對撼「獎門人」 肥仔爆193喊得最多 (17:12)

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡，今天（9日）出席ViuTV全新綜藝節目《ERROR自爆96小時》記者會，節目將於周日（13日）晚上8時30分播出，被指刻意撼無綫的《開心無敵獎門人》，因為ERROR過往的節目，多數是在晚上10點半或11點時段播出。

對於此安排，ERROR表示不知情，肥仔說：「沒想過要與《開心無敵獎門人》對撼，在那個時段播出是公司安排。」他們反而想在深夜時段播映，問是否可以暢所欲言？193說：「會舒服些，做回自己，滿足觀眾對我的預期。不過在社交平台，看到一個粉絲留言，話不喜歡我講粗口，我疑問究竟他喜歡我什麼？」

他們在節目上有講粗口，但因為在8點半播出，全部被刪剪。雖然如此，阿Dee並不覺得浪費，他說：「這個年代追求心靈上的東西，我們與其他人有相同特質，希望觀眾睇到我們，好似一面鏡，對自己了解多一些，了解ERROR背後的想法及另一面。」193指節目很靜態，笑言今次好冒險，但今時今日他們已是明星，用他們的魅力吸引觀眾。

肥仔透露4人在拍攝時，道出很多真心話，中途更鬧交，但不知會否被剪掉，他說：「連續96小時食瞓屙影住我們，我們赤裸上身都被拍下，因為有女生在場，我們才有著褲，以前我在花姐面前都不著褲。」他又埋怨被公司欺騙，說：「話在豪華遊輪上拍攝，睇片有泳池、多間房間，結果是艘遊艇。」193忍不住插嘴說：「好似集中營，得4間房，我們要和工作人員迫埋一齊瞓。」至於他們為何爆喊，肥仔就賣關子，只透露193因為愧疚而喊得最多。

談到12月舉行成軍4年的演唱會，肥仔表示應該一半唱歌﹑一半楝篤笑於一身，因為正拍劇集《極度俏郎君》未開始準備，他們還說：「我們很喜歡拍劇，會全程投入將拍劇放在首位。」

（即時娛樂）