舊日的足跡｜嘉玲憶跟老公相識經過 讚姚武麟隨和有善心 (19:26)

著名粵語片紅星嘉玲上月21日，在泰國住所睡夢中離世，享年87歲。港台《舊日的足

跡》明天將播放嘉玲於2007年6月訪問，跟聽眾懷緬一代明星。

嘉玲於當年的訪問中，透露自己原名為何佩英，父親是當官的，自她從廣州來港，便替她改名「嘉玲」，並安排她入讀瑪利諾修院學校，可惜因為英文程度令她無心上學，及後投考演員大受歡迎 。她說：「我最多和謝賢、胡楓合作，以前的影迷好忠實，10年不變，我和謝賢也沒有影迷會，（蕭）芳芳 、（陳）寶珠就有。」

她提到拍戲常與謝賢出雙入對，當時兩人並沒有特別避忌，也沒有刻意公開戀情。提到有報道指她欲結婚，而謝賢態度卻優柔，導致2人拍拖7年後分開。

嘉玲坦言：「是的，無法子，人家不喜歡你，不想跟你結婚可以怎樣？唯有自己『識趣』。7年並非短時間，那是我主動的，他可有回心轉意？有，但我知道沒可能，因為當時他處於事業最高峰，又怎會結婚？我們及後見面都沒問題，因為他這人沒有機心，只會自嘲，不會講人家，所以由我開始，至他離婚後的太太，也可以和他做好朋友。」

嘉玲憶述與丈夫的相識經過，她說：「我和姚先生（姚武麟）相識在我和謝賢分手之後，那真是緣分。我拍戲從來不拍廣告，一天我通宵工作完畢回家，接到一位著名記者電話，他搞鐘表廣告，說老闆想見我，我當時太累了，答應了他。我睡醒後想推卻會面，但答應了唯有去見面。

我們言談間感覺幾好，他好老實。認識不久，我和江雪去新加坡出席活動，本來謝賢也去，但因為腸熱病進院，那幾天姚先生在泰國每日也寄一封信給我，還說：『如果你對我有好感，可以完成工作後，到泰國見見我父母。』

我拿着信問江雪該怎麼辦？她十分贊成，認為難得人家有誠意，去見對方的家庭環境和父母也沒所謂。結果，平時我不化妝，但因為緊張，我化了個黑眼圈去見他的父母。 後來他告訴我，原來當日嚇到了父母。其實老爺奶奶對我非常好，我奶奶病後身上有爛肉，工人都怕了，我倒不怕幫她清潔，丈夫看到說沒有娶錯人。 」

嘉玲分享與子女和丈夫相處之道，她說：「我的子女知道我拍電影，因為回港都會看到舊電影。我會跟他們說，如果不看，明天可以有錢Shopping，因為我覺得自己『好核突』...至於先生，我們相處得好好，他人很隨和，沒有特別要求，我們協議不可在孩子面前或大庭廣眾吵架，更不可說傷害對方的話。我們都愛做善事，盡自己能力去幫助天生傷殘兒童，丈夫就很關心鄉村聾啞兒童，每年都會為他們籌款。」

嘉玲坦言喜歡平淡生活，認為是福分，她指自己沒什麼要求，只要開開心心﹑兒孫好便已感到滿足，她說：「我拍過好多電影，到頭來結了婚都應該安分守己做家庭主婦，尤其是丈夫對自己那麼好，還有什麼要求？可能我想法古老，現今太多女強人，她們都頂呱呱，我這些既沒學識又頭腦古舊的，安分守己就是福氣。」

（即時娛樂）