亞洲影藝創意大獎｜李思捷憑《思家大戰》膺最佳娛樂節目主持 (21:42)

李思捷監製及主持無綫遊戲節目《思家大戰》，他在昨晚（8日）於新加坡舉行的「2022亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards 2022）中贏得「最佳娛樂節目主持」，勇奪該奬項亞洲區冠軍殊榮。

李思捷說︰「我從10歲開始在加拿大收看《Family Feud》，想不到追看了30多年後，短短一年間可以夢想成真，成功將這個老少咸宜的遊戲節目帶給香港以至亞洲區的觀眾朋友。十分感謝喜愛《思家》的每一位﹗節目主持對一個遊戲節目十分重要，我結合了自己多年的工作與及人生經驗，花了不少心思去構思及主持《思家》，務求將歡樂帶給大家。特別感激家庭及現場觀眾，我會繼續努力，希望未來可以透過TVB旗下各個平台，繼續為觀眾發放無限歡樂及正能量。」

無綫在「2022美國廣播協會設計大獎」上亦獲得1個金獎及4個優異獎。《2021香港小姐競選決賽》獲得「最佳節目製作設計組別」金獎；而《刑偵日記》片頭設計、《2020東京奧運會》形象宣傳片、《2021香港小姐We Miss Hong Kong套裝》及《盛‧舞者》，則分別獲得「最佳片頭設計組別」、「最佳品牌宣傳：節日/特備節目宣傳片（超過60秒）組別」、「最佳紀念品/特色商品組別」、「最佳節目製作設計組別」4個組別獎項中的優異獎。

（即時娛樂）