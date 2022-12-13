仔仔一堂｜張惠雅摸Juzco胸肌 情迷Carson：好白滑好高 (15:03)

Juzco﹑Kenny和Ray到同志輔導中心聽講座，並學習性小眾知識同溝通技巧。（大會提供）

J2真人騷節目《仔仔一堂》 今晚（13日）播出一集最大亮點，是在長洲開設餐廳的張惠雅（Regen）亂入，並大讚仔仔質素高。

事緣10位仔仔去長洲Camping並按主理人王賢誌（Vinci） 要求分成五組，每組需於限定時間內完成指定任務，以便進一步了解拍檔。因各種原因「焗住」 與Howard一組的Juzco，期間到訪好友Regen餐廳，Juzco甫現身即遭Regen追問：「我頭先見到有兩個靚仔到不得了！」

Juzco聞言即嬲豬，Regen見狀急忙補鑊：「你哋都靚仔，但嗰兩個係Charm到Bomb一聲。好大隻、好白好滑、好高！邊度搵到返嚟㗎，咁靚仔嘅？」 她邊說邊測試Juzco胸肌，場面混亂又搞笑。

據知Regen所指的高質仔仔，是擁有187身高的花美男Carson，Carson在節目中人氣急升，變成搶手貨，今晚Carson除了令原本甚為投緣的兩大人氣仔仔Andrew及Louis關係起變化外，更會意外令 Juzco慘遭遺棄。

另一對歡喜冤家HoHo及Louis，則將會再度爆發罵戰。事緣有感自己對HoHo未夠友善的Louis，在 Camping「良心發現」主動示好，可惜HoHo毫不領情，大感無癮的Louis即晦氣謂：「嗱！我冇禮貌㗎喇。」HoHo亦不客氣反擊：「我都冇禮貌㗎，你做乜咁熱情吖？」 之後更句句窒住Louis ，火藥味濃。不過之後二人又忽然「和解」， Louis更伸出手板任由HoHo拍打！

（即時娛樂）