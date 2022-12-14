蔣家旻對女配角有信心 陳山聰稱《金宵》系列屬代表作 (20:28)

陳山聰稱《金宵》系列可說是他的代表作，所以別具意義。（劉永銳攝）

無綫今天（14日）揭曉《萬千星輝頒獎典禮2022》16個獎項10強名單。蔣家旻同時入圍「最受歡迎電視女角色」和最佳女配角，她說兩個獎項能躋身5強已很滿足，對女配角較有信心，現時會集中拉票和揀衫，攞獎就隨緣。至於吳偉豪直言沒有想到自己有3項提名進入10強，最大信心是否男飛躍獎？他表示每位演員都很努力，而且競爭很大，故信心不大。

周嘉洛和陳山聰在台上拉票時，嘉洛笑指「視帝」遲早都是他攞，他受訪時解釋重點是之後一句，就是在未達成之前，都會抱住平常心，享受每一次的拍攝機會，山聰則鼓勵對方大把機會。

陳山聰憑《金宵大廈2》角逐視帝，《超能使者》入圍「最受歡迎電視男角色」及最受歡迎電視拍檔，山聰表示很高興，因《金宵》系列可說是他的代表作，所以別具意義，而「高勇」又是他很喜歡的角色，兩個角色都能入10強已覺得很叻，當然希望兩個角色都能攞獎。

提到《十八年2.0》劇好像消失了一樣，問陳山聰可感到意外？他表示今年是看投票，始終劇集在年頭播較蝕底，他說：「譚俊彥上年已攞了視帝，而且還有馬來西亞頒獎禮，還有機會。」

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（即時娛樂）