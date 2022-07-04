MIRROR 4子全球百大俊男榜排名勝碧咸 呂爵安︰我實至名歸 (14:42)

人氣男團MIRROR於昨晚舉行的《新城勁爆頒獎禮2022》上除奪得兩個獎外，其中7名成員亦取得個人獎項。他們受訪時，隊長楊樂文（Lokman）直言隊友李駿傑（Jeremy）奪「我撐新人獎」最令人開心。Jeremy感謝11位隊友及公司，說明年會唱更多好歌。陳卓賢（Ian）獲得「唱作人獎」，他覺得這個獎是很大的鼓勵。Ian說︰「我做音樂，有人聽我寫的歌是很大的鼓勵，能接收到我的信息就更開心。」奪「我撐歌手獎」的盧瀚霆（Anson Lo）則說︰「很開心推出了一些自己未試過的曲風，且獲大家接受。我希望明年可作更多不同嘗試。」

姜濤、邱傲然（Tiger）和王智德（Alton）分別因腳傷未癒及身體抱恙而缺席，Lokman笑指他們請病假要扣人工，也不會有勤工獎，及後才說3子已在慢慢康復。談到後天（1月1日）商台《叱咤頒獎禮》的得獎信心，Lokman說︰「鼓勵來自大家，聽多些我們的歌就是鼓勵。多聽我們的歌，我們就可以做更多歌，獎項是額外獎賞。」談到有鏡粉為能入場投選「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」而買黃牛飛，Lokman呼籲︰「不要買黃牛飛助長歪風﹗浪費金錢買飛，我們會很傷心，大家也不想見到我們傷心。」有指《叱咤頒獎禮》入場門檻高，有歌迷認為現場投票選出的「我最喜愛」系列獎項已欠公信力應取消，江𤒹生（AK）指《叱咤》有自己的機制，他們不便講意見，但明白歌迷感受，未能入場的歌迷可看電視轉播。

姜濤、呂爵安（Edan）、AK及Anson Lo躋身全球百大俊男排行榜，排名比英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）高。AK說︰「Sorry，碧咸﹗多謝粉絲的用心，這是遊戲，不要太在意排名，浮雲而已。」Edan笑言︰「（碧咸）Higher than you﹗我自信心大增，是實至名歸。」Jeremy與柳應廷（Jer）有份投資的日本餐廳生意好，因訂座預約排到明年而被投訴。Jeremy被問到餐廳的聖誕節營業額時說︰「我忙為出席頒獎禮練歌，沒理會。」AK指他們餐廳的生意好到不得了，笑指兩人聖誕後到半山區睇地，希望自己能分到一點。Anson Lo稱其時裝品牌籌備得七七八八，將於明年一月中成立。未有做生意的Edan笑言︰「我搞百大美男榜，要課金欠人錢。」

（即時娛樂）