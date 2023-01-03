傳與呂麗君復合惹熱議 大劉稱太太甘比冇嬲：點值得啫？ (15:56)

大劉否認跟呂麗君復合，又指傳出復合事件後，太太甘比沒有感不開心。（資料圖片/劉永銳攝）

富商劉鑾雄（大劉）近年甚少公開露面，日前現身旗下位於銅鑼灣的商場大堂，網上流傳片段見跟大劉分手8年的呂麗君（現名呂姵霖）亦在場，引起網民議論，及後大劉發聲明，澄清未有跟呂麗君復合。

今日（3日）記者會上，大劉澄清失實傳聞，現場近百傳媒採訪，記者會歷時1.5小時，大劉亦有問必答。有記者問大劉對於傳他和呂麗君復合一事，劉太陳凱韻（甘比）有沒有為此事不開心，大劉聞言先拍幾下手掌，接着說：「呂小姐嘅嘢唔講，要講嘅話七七四十九日都講唔完；陳小姐（甘比）有冇嬲呀？唔開心呀？我可以簡單啲答，點值得啫？佢知乜嘢事。」

另外，現場有律師讀出聲明，而大劉對處理財理這一點作出澄清，他說：「我將財產處理咗，就畀太太陳凱韻與家人，我要澄清家人唔只陳凱韻家人，係我嘅家人，除咗陳凱韻3個小朋友，仲有其他我嘅家人，包括可能呂麗君仔女，可能寶詠琴仔女，總之我身家唔係畀陳凱韻擸晒，絕對冇咁嘅事。

我處理財產時，同陳凱韻剛結婚2日，我同律師商討時，律師就話你同佢結咗婚都唔安全，因為財產喺信託上有得拗，有得打官司，所以我諗咗兩晚，將所有財產送出去，寧願畀錯人，都唔想益天下極壞嘅恐怖分子。」

大劉同時又澄清：「又有人話我被迫同陳凱韻結婚，因為話陳媽媽畀個腎我，我要報恩，換腎搵個後生啲，點會搵60幾歲老腎？」

相關新聞：劉鑾雄斥「挨柱男」自私自利 自爆屬高危人士：行行下會休克

（即時娛樂）