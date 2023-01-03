大劉幫呂麗君純為維護仔女尊嚴：有啲人天生性格到死一日唔會改 (16:29)

劉鑾雄（左）被拍到與呂麗君（右）同在商場大堂，片段在網上流傳，前者昨日特別發聲明澄清未有跟呂麗君復合。（資料圖片）

富商劉鑾雄（大劉）今天（3日）召開記者會，交代日前皇室堡事件男子爭執一事，期間提及自己健康狀况，以及和呂麗君（現名呂姵霖）的關係，大劉在記者會上中氣十足，亦有問必答。

大劉坦言最不想被見到他和呂麗君一齊，他說：「當時有人影我相，我唔嬲佢，佢嘅層次係咁，唔想人誤會以為復合，結果隔兩日就有網上打手寫『邊個大獲全勝搬返屋企』，呢啲係網上造謠！」

大劉又提及呂麗君：「今次幫呂小姐，我唔係考慮到仔女，一個20歲﹑一個12歲，我決定幫唔幫，平時0.1秒可以決定，今次唔係數目大細問題，但我諗咗兩分鐘，係乜嘢原因，因為我唔想有難堪嘅嘢出現，影響到仔女，保留小朋友一點尊嚴，希望記者會之後有人收歛啲，其實好Sad嘅，因為有啲人天生性格到死一日都唔會改，唯有黯然接受。」

問到呂麗君有什麼困難？大劉續說：「我真係唔想講，我做人做事，今日留一線，日後好相見，唔會趕盡殺絕，對任何人都係咁，唔止呂小姐，但係你哋留意金融﹑地產﹑財經，好快就會知，但我唔方便講，如果唔係為咗仔女，極度唔想幫佢。」

問到如果呂麗君將來再有求於他，會否拒絕？怕不怕報道出街後，不方便見呂麗君的仔女？他說：「開得呢個記者會，預咗一切所有發生後果，兵來將擋，水來土掩，（跟呂麗君的仔女見面？）8年前同小朋友見得多，之後因涉金錢問題，因為錢而就露出九尾狐，用法律方法解決咗，同仔女少見面，但𠵱家多咗幫某人，所以見多咗，但見多咗都要小心，保護自己，佢又話要出嚟，佢叫我打電話去名店送衫上門畀佢哋試，我就唔會咁做，因為唔想有遐想，呢啲都要避忌，不過我現在盡我能力照顧好兩個小朋友，但照顧得嚟要步步為營。」

問到呂麗君是否他心目中有機心的人？大劉聞言說：「形容得太膚淺，機心太膚淺，佢有方面好叻嘅，但搵唔到食，噏得就噏，我初時同太太（甘比）講，話佢好蠢唔係扮嘅，當時佢（甘比）唔信，𠵱家佢都信，當然佢𠵱家喺我面前詐傻扮懵，佢喺人面前已冇信用，講乜都冇人聽。」

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（即時娛樂）