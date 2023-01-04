顧嘉煇逝世｜顧志和指爸爸盼「獅子山下」愈來愈好 煇哥身後事低調處理 (20:52)

音樂大師顧嘉煇（煇哥）在加拿大離世，享年92歲。煇哥兒子顧志和接受TVB《娛樂新聞台》越洋訪問，顧志和表示爸爸身體狀况一直幾健康：「係最近2﹑3星期有啲併發症，同埋好似好容易好攰，大部分時間瞓喺牀，佢一路身體都幾強壯，食嘢好正常，幾有幽默感。

（醫生判斷煇哥什麼事？）年紀開始大，再加埋入院有少少呼吸困難，有啲痰，加埋92歲身體，醫生話好多嘢喺呢個年紀變得好快，我哋每日都有探佢，尋晚忽然惡化，今朝早收到電話，醫生打電話嚟叫我哋嚟睇睇，佢情况有少少惡劣，呼吸時要用氧氣，我哋去到之後冇幾耐，捉住佢隻手好Warm，但好快就慢慢停止呼吸，發生得好突然。」

問到爸爸煇哥有沒有未了心願？顧志和說：「我相信佢最大願望係『獅子山下』愈嚟愈好，因為你知香港九幾年之後好多事發生，經濟各樣同黃金時代有少少唔一樣，但香港人好有Resilience（復原力），佢人生大部分時間都喺香港，梗係希望香港會愈嚟愈好。」

至於煇哥後事如何安排？顧志和說：「儀式喺溫哥華舉行，仍然籌備中。（考慮在香港辦追思會？）暫時冇咁嘅考慮。（低調處理？）冇錯。」

自從煇哥在2015年舉行榮休演唱會後，便移居加拿大生活，表現相當低調，顧志和說：「佢完成最後演唱會後，返嚟加拿大，平淡﹑安樂又幾開心嘅一種生活，佢鍾意畫畫，喺網上摷嘢嚟睇，朝早聽歌，中西歌佢都聽。」

曾獻唱煇哥經典金曲《啼笑因緣》的仙杜拉，對恩師離世感突然和震驚，她說：「好突然，唔係好相信，又失咗一個人才，失咗恩師，我同煇哥好熟，好唔捨得佢，好Sad。以前同煇哥成日合作，佢好好，好惜我，畀好多電視劇集主題曲同廣告歌畀我唱。（最深刻哪道歌？）《啼笑因緣》，呢首歌好緊要，唔知道咁受歡迎，如果想完騷，一定要唱《啼笑因緣》先畀走。」

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（即時娛樂）