飛狐外傳｜呂良偉驚喜客串 何潤東罕有演反派 秦俊杰演金庸劇壓力大 (15:52)

秦俊杰在劇中一人分飾兩角。（大會提供）

左起：何潤東﹑呂良偉和秦俊杰合演內地武俠劇《飛狐外傳》。（大會提供）

由內地演員秦俊杰、梁潔、邢菲、林雨申主演內地武俠劇《飛狐外傳》，將接《輕‧功》棒今（9日）晚9點半播出，其他演員陣容包括何潤東、海鈴、葉項明和赫子銘等。

劇情講述胡斐（秦俊杰飾）一直視武林第一高手苗人鳳（林雨申飾）為殺父仇人，在復仇之路上，他先後遇上惡霸鳳天南（黑子飾）女兒兼天山派女俠袁紫衣（梁潔飾），及毒手藥王弟子程靈素（邢菲飾），並譜出淒美的愛情故事。

值得留意的是，在無綫1985年版本《雪山飛狐》中飾演胡斐的呂良偉，今次亦客串一角──飛馬鏢局總鏢頭馬行空。主題曲方面，無綫邀請當年《雪山飛狐》主題曲原唱之一的呂方，伙拍譚嘉儀翻唱同名主題曲《雪山飛狐》。

劇集不乏動作場面，其中一人分飾「胡斐」及其父「胡一刀」兩角的秦俊杰，對於開場胡一刀和苗人鳳的懸崖戰最深刻，他說：「那場戲是我覺得最狂野，因為我們許多耍刀動作厚重感和力量感都更強，加上為了研究胡家刀法，我們套了很多南刀招式及抹刀法。」

秦俊杰擔心辜負「金庸迷」期望而倍感壓力，事前做足功課：「金庸在全中國有很多書粉，我怕把這部著作給毀了。」何潤東罕有演大反派，造型方面亦突破以往青靚白淨形象，戴耳環兼留「二撇雞」，邪氣十足，何潤東笑稱希望觀眾能看到更人性化的新版田歸農。

至於梁潔飾演武功高強的袁紫衣，對於甚少武打經驗的她來說，頗具挑戰性，開拍前跟專業武指長時間特訓，包括學刀法、八卦掌及鞭子等。梁潔認為大家互相配合最重要，她坦言一開始拍打戲時動作不太自如，更多番險傷秦俊杰，秦俊杰笑稱：「總覺得自己要被她捅到的感覺。」

（即時娛樂）