龔嘉欣默認有拖拍 望今年有機會做阿媽 想問陳豪生仔秘方 (20:07)

陳豪今日與龔嘉欣、江嘉敏、鄺潔楹等出席無綫新劇《新四十二章》宣傳活動時，表示不少親友從外地回港過年，他與哥哥相隔多年後亦終能一起食團年飯。談到太太陳茵媺炮製花膠扒大餐，陳豪說︰「她廚藝一年比一年好﹗我叫她將花膠剪開，她說大塊才好。我之後看照片，才知道有那麼大的影響力。不過，那花膠是我們一家人分享的。」

陳豪透露3月才開新劇，會趁現在有空一家人外遊，也會和太太二人世界旅行，但疫情未斷怕坐長途機有風險，因此只會去較近的國家。被問到可會和太太再造人時，他說︰「不要這樣，我們講浪漫﹗我們已有3個小朋友，最好不要了，見好就收。雖然我們喜歡小朋友，但教養過程辛苦。我們現在要為太子、公主鋪好未來的路，如再生多個孩子，真的要先想想。」

仍然單身的龔嘉欣心急拍拖，坦言如有對象就要向陳豪請教生仔秘方及夫妻相處之道。她說︰「又一年了，我很心急﹗早前探望陳凱琳，她的初生孩子很可愛。我幫她餵BB飲奶時，很有滿足感和成功感，很想當媽媽，希望今年有機會。」被問到是否正在秘密拍拖時，龔嘉欣口窒窒︰「大家要知的時候就會知道﹗我沒說我沒有，我大個女，是時候為將來打算。如有好消息，我就會宣布。」

鄺潔楹說今年努力工作，不會計劃做兔年新娘。江嘉敏在劇中以「男仔頭」形象示人，她表示母親看宣傳片時竟然不認得她。江嘉敏又表示拍攝時很辛苦，加上吃健康餐，身材比現在瘦一點。她透露曾拍到中暑、在錄影廠暈低，被抬上擔架牀推入休息室，而且要吸氧氣。被問到現在是否先求健康才再減肥，江嘉敏說︰「我只是過年水腫。」

（即時娛樂）