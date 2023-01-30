汪明荃跟MIRROR三子玩得開心 未諗一齊開騷：大家唔同台 (16:11)

汪明荃表示跟MIRROR甚有緣分，又讚Anson Lo﹑Edan和Jeremy後生又乖。（鍾偉茵攝/Ig圖片）

汪明荃（阿姐）、羅家英、謝雪心今天（30日）到尖沙嘴出席《八和會館癸卯年新春團拜午宴》 ，身為八和主席的阿姐表示，因疫情關係相隔3年再辦春茗，多謝特首李家超與前特首梁振英畀面到場支持，為此感到興奮。身為康樂主任的家英哥現場狂派心心，都非常搶鏡。

今年適逢是八和會館成立70周年，阿姐表示現已通關，5月將安排團隊出發大灣區和馬來西亞演出，而理事會將於年中換屆，她不諱言正考慮去留問題：「我已做了20年主席，20年是一個里程碑，我都做了一些成績，應該給機會其他人做，人人都有抱負，有些事其他人做更好，（不捨得？）不會，我做了很久，還有幾個月時間，再看看如何。」

阿姐與家英哥今年留港度歲，除了約親友團拜，也到過黃大仙廟祈福。提到男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）也有到訪拜年，兩代藝人奏樂唱歌助興，阿姐表示玩得好開心：「原來他們識唱《迎春花》，但不認識《歡樂年年》。」

談到他們合唱好夾，會否一齊開騷？阿姐笑說：「未想到，大家不同台，不過大家幾有緣分，Edan跟家英哥曾合作節目，相處1個月，好玩得，家英哥似大細路，3個後生又乖，上年我已見過Anson Lo，今年第一次見Jeremy。」

阿姐透露煮了上海糉、雲吞、花旗參煲雞湯、蘿蔔糕招待MIRROR三子，但絕對沒偏心，誰到訪家中也無任歡迎。定居加拿大的契女謝婷婷，早前偕同女兒回港探親，阿姐表示曾抽空會契孫女：「婷婷個女好靚女，長得好高、對腳好長，似媽咪，而且好乖、很懂性，婷婷管教好嚴，要女兒拿東西後講Thank You。」

（即時娛樂）