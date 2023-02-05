《給十九歲的我》2主角控訴校方導演不尊重學生意願 (16:45)

電影《給十九歲的我》上周正式公映，這是導演張婉婷花了10年時間為母校英華女學校拍攝的紀錄片，記錄6位女生從中一至19歲的成長故事。不過，電影內的其中兩位女主角佘麗薇（阿佘）及王卓聆（阿聆）向《明周文化》表達對電影、劇組及母校不滿，稱曾反對電影上映，惟校方未有好好處理。阿聆更撰寫萬字文，強調她由始至終也不同意《給》片以任何形式公開放映，她最終缺席所有宣傳活動。阿佘因覺得反抗沒有用，最終簽署公映同意書，並配合出席宣傳活動。

阿聆表示在2021年12月校內首映半年至數月前才知道《給》片有上映的計劃，她為此曾多次透過校方及直接跟導演反映希望得知剪輯內容，故事大綱等，惟導演拒絕。她直至校內首映時才第一次看到電影，校方和團隊在此之前從沒給予她觀看任何片段的機會，並在沒知會各主角的情况下將最終剪接版本送往電檢。

阿聆表示校方知道她與另一位同學首次看到電影成品後情緒不穩，曾表示要她們6位女生同意才成。阿聆質疑校方為何沒在校內首映前詢問她們，確保她們都同意後才放映。阿聆觀看後覺得恐懼並拒絕《給》片公開放映，也有向校方提供的心理醫生求助，心理醫生診斷後亦認為以她的狀態，電影是不適合上映。

阿聆表示校方曾草擬了一份授權校方進行對外包場放映和參與電影節的同意書，但她從未簽署。校方及團隊後來拿出另一份其父母於2012年簽署的「通告」，稱他們已經尋求法律意見，如阿聆繼續阻止就有機會有法律責任。阿聆表示校方及導演在最後一次會面時表示已跟發行商簽了合約，即使她反對也沒有用，電影會如期公映。

阿聆又表示當年拍攝時曾想退出，最後是感到攝製隊對她們躲避拍攝的不滿，而這種不滿對她來說有阻嚇性，才會繼續參與拍攝。阿聆揚言︰「我不停自問他們為何能高舉如此高尚的理念，但背後卻如此不尊重學生意願。很可惜的是此電影處理學生私隱及道德倫理等問題實在過於粗疏，與其在電影中所呈現的影像可說是相映成趣。」

而另一主角阿佘不滿沒看過電影的最終剪接版本，認為「始終不是你透過把口訪問我的經歷，而是將別人也拍進去，我覺得不是太好」，她同時不滿影片有偷拍她吸煙的鏡頭。阿佘指電影形容她們中三、中四時因反叛期而拒絕拍攝是一種怪責和藉口。她又指電影描述阿聆和朋友之間的關係，戲中某些旁白是導演的主觀想法。阿佘自言患有抑鬱症，因電影提及她過去的戀愛和家人關係而引起情緒起伏，她說︰「點解你想拍一套戲，開始時會覺得，好似將你的快樂建築在我的痛苦上。」

英華女學校現任校長關翰章回覆傳媒查詢，對主角不滿感到愕然和奇怪。他指學生由第一次正式看過全片到電影上畫有近14個月時間，諮詢過校董會和法律意見，亦聯絡過專業輔導人士。前校長李石玉如表示最近才聽到有關拍攝手法或不尊重的投訴，校方除了考慮保護學生，亦要考慮守信用、守承諾，所以有很大掙扎。李石玉認為同學如不願意可早點提出及退出拍攝，但可惜已錯過了時機。

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（即時娛樂）