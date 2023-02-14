蔡思貝情人節單拖參加興趣班 胡鴻鈞追唔到視后：望塵莫及 (16:00)

蔡思貝與胡鴻鈞（Hubert）傳秘戀3年，2人昨晚（13日）在網劇《廉政狙擊》首映會同場，但表現避忌，並前後腳接受傳媒訪問，Hubert與吳業坤在台上合唱完後，經過蔡思貝身邊時曾交談幾句。

蔡思貝在前天半馬賽事獲佳績，決定11月挑戰跑全馬賽事，她最開心感染到好多粉絲再做運動，又相約已上契的賴慰玲兒子，將來一起參加賽跑。提議她訓練Hubert賽跑？她笑說：「他讚我跑得，都想跟我試一下，他跑得不夠我快喎！可能他追不到我，其實運動好健康，可以一齊玩。」

她稱早前生日忙於練跑，現在完成賽事終於可以還債約朋友們食飯補祝生日，不過未收到Hubert邀約，情人節獨自參加興趣班造手工藝送給自己，問到是否期待收驚喜？她說：「期待，我不愛收花，喜歡有心思的手工藝。」

Hubert於內地巡演大半年返港，替蔡思貝半馬突破成績感高興，但未敢跟對方練跑，笑說：「我怕她照顧我，拖了她的進度，我未必追到她，跑步我無天分，跑得多周身痛，我對健身、打籃球比較大興趣。」

問到感情方面，追不追到蔡思貝？他笑言：「望塵莫及，連車尾燈都見不到，所以要畀心機，我終於返香港了，可以安排約她食生日飯。」但他情人節約經理人開會，又自認不是浪漫的人，不懂得製造驚喜。

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（即時娛樂）