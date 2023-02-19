曾志偉指《勁歌》變2年1屆 今年舉行大灣區音樂頒獎禮 (18:54)

無綫時隔22年再辦《TVB賽馬日》，總經理曾志偉今日率領汪明荃、譚俊彥、陳展鵬、江美儀、高海寧、黎諾懿、姚子羚、陳煒、袁偉豪、張寶兒、劉丹、樊亦敏、滕麗名、呂慧儀、黃智賢、何廣沛、吳業坤，以及林鈺洧等幾位應屆港姐現身馬場。本身是馬主的志偉表示名下愛駒走得七七八八，目前跟朋友共同持有2、3匹馬，會否再投資買新馬要視乎緣分。他表示到場後獲不少朋友送上貼士，但他認為只靠貼士落注很冇癮，要做過「功課」去贏錢才有滿足感。志偉自爆最威水一次是4、5年前落注2000元，最後贏了1600多萬彩金，但強調自己是輸多過贏。

通訊事務管理局日前公布「本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討的公眾諮詢結果」，有指無綫節目懷舊欠新意，較適合中年人士收看。志偉被問到會否製作有趣節目吸引年輕觀眾時說︰「一定有，我們公司分幾個部門，以我們的觀眾群為原則。無綫的家庭觀眾比較多，像《獎門人》雖然做了20幾年，仍是老少咸宜。我們也會研發新節目，一定要與時並進。開關後，我四圍飛，又去內地跟不同電視台研究合作，大家也覺得現在做節目要追得上時代變遷， 因為科技發展得很快，一定要將科技與電視節目構思混合，才可提升觀眾看電視的興趣，我們一直關注。」

無綫與港台去年合辦《香港金曲頒獎典禮》，港台今年卻復辦《十大中文金曲頒獎音樂會》。志偉表示︰「《勁歌頒獎禮》變兩年一屆，今年會籌備大灣區音樂頒獎典禮，歡迎香港與內地歌手參與。歌曲榜會聯同所有機構一齊計算，再頒獎予香港、內地及東南亞歌手。頒獎禮視乎情况預計8、9月或年底舉行。」

（即時娛樂）