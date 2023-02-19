3度請何天嵐拍MV演情侶 謝高晉：私下像兄妹 (21:28)

謝高晉日前為新歌《白羊男孩的情書》拍MV，繼續請來師妹何天嵐（Wren）擔任女主角，男主角則由認識數年的微辣網紅霍哥負責。謝高晉本身是白羊座對白羊座十分了解，他直言：「今次想將一些其他人對白羊座的誤解講出來，白羊常常會將悲傷留給自己心深處，只寄望身邊的人開心快樂，處事上更會用盡200%努力將每件事情做好。就同比賽一樣，定立目標就算令自己遍體鱗傷，跪著爬都必定要完成！」

謝高晉分別於前年及去年推出的歌曲《一對受害人》及《謝絕關心》邀請師妹Wren擔任MV女主角，而這兩首歌與新歌《白羊男孩的情書》串連成一個愛情故事，所以今次繼續連戲請Wren演情侶。兩人還在YouTube網劇演情侶，是否想打造情侶檔？謝高晉解釋Wren與自己一樣是由硬照模特兒開始入行，他很明白要轉做演員的路上需要更多的拍攝經驗，「好多時候大家見到Wren做我的女友，除令她可以習慣到角色外，都可以令她慢慢吸收拍攝上要注意的事。情侶檔方面就要睇觀眾們到底喜不喜歡再作決定。」兩人會否日久生情？謝高晉坦言與Wren私下比較像兄妹。

Wren第3度擔任謝高晉MV女主角，她感激對方照顧，亦因多次合作有默契，鏡頭基本一take過。她說：「大家完全冇尷尬，而且配合度好高，師兄帶住我入戲，非常容易投入。」謝高晉的電眼及笑起來的酒窩，會否被迷倒？Wren甜笑表示超級鍾意謝高晉的酒窩，「因為我冇酒窩，由細到大好羨慕有酒窩的人。」兩人合作無間，不過今次MV中一個燒煙花的情節讓兩人NG幾次，「因為燒煙花難去控制個煙，有時候太大煙會遮擋鏡頭，但出來效果十分浪漫！」

霍哥擔任MV男主角，他與謝高晉認識2、3年，但今次才第一次幕前合作。霍哥透露與對方身高、身形相近，有很多共同話題，「我之前透過造型師問高晉借衫出活動，件藍色長褸不是講笑，真的好型！」霍哥又笑言今次MV拍攝好有趣，題材好新穎、大膽，他竟然在這麼唯美的音樂MV中演出。他讚謝高晉是很認真有想法的人，清楚自己的作品需要什麼，明確地告訴如何去演。

（即時娛樂）