劉倩婷提蔡天鳳即眼濕濕 讚Abby大慈善家：太多事令人懷念 (19:39)

梁凱晴拍青春愛情劇：「想對手是周嘉洛，因為他搞笑得來又有男神味，不過，現實中他不是我喜歡的類型，我較喜歡斯文型。」（鍾偉茵攝）

「慧妍雅集」將於3月24日舉行「41周年慈善晚會2023」，會長劉倩婷今天（2日）聯同一班成員包括鄭文雅、唐麗球、陳法蓉、向海嵐、梁凱晴及邵珮詩等出席記者會，呼籲大眾支持善事。近年醉心研習書法的鄭文雅，捐出一幅親手以草書抄寫的心經經文，用作慈善拍賣籌款，祝願善心人健康平安。

受疫情影響，原本一年一度的慧妍晚會已停辦3年，難得今年可以復辦，劉倩婷表示外界反應熱烈，筵開40多席已全數獲善長認購，估計將籌得數百萬元善款，希望愈多愈好。

提到口罩令已解除，劉倩婷覺得不習慣，因為之前戴了口罩，就可以不化妝出街，反而長女最開心，她解釋：「因為大女就讀國際學校，師生一早已不戴，所以好習慣；細女2歲左右，自出世一直戴口罩，好多朋友都未親眼見過她樣子，現在可終於見到她的可愛樣。」

提到好友蔡天鳳（Abby）慘遭殺害碎屍，劉倩婷眼濕濕說：「希望Abby一家健康平安，知道短時間是很難接受，有太多事令人懷念，她是大慈善家，今次都有幫手為慧妍晚會找贊助商，如果她仍在世，相信也會出席晚會支持。」劉倩婷稱有聯絡慰問Abby丈夫和譚家，如有任何需要願幫手協助。

梁凱晴當選港姐後加入慧妍，原本請她為晚會擔任司儀，可是她要拍無綫新劇《奪命提示》，太忙未有時間分身。她表示恨拍青春愛情劇例如《四葉草》，她說：「想對手是周嘉洛，因為他搞笑得來又有男神味，不過，現實中他不是我喜歡的類型，我較喜歡斯文型。」

（即時娛樂）