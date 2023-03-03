新四十二章｜戴耀明入行30年首認真「談情」 濃妝謝嘉怡閃現搶鏡 (17:32)

無綫劇《新四十二章》，昨晚（2日）播出大結局。大結局焦點，自然是章經（陳豪飾）、螢嬌（龔嘉欣飾）對戰Nasa（糖妹 黃山怡飾）的「貨櫃大戰」。章嬌聯同一算（鄭子誠飾）、Mon（江嘉敏飾）、Zoie（鄺潔楹Judy飾）及Ronald（吳子冲飾）等，與Nasa連環激鬥，Ronald與施朗（戴耀明飾）慘死，Nasa最終中槍兼被阿嬌打飛落海。

相關激戰昨晚在網絡引起不少迴響，Ronald和施朗之死感動網民，前者一句「對不起」，後者臨終前，不斷以手拭抹波鞋上血迹舉動均甚是洋蔥。

其實施朗一角早有鋪排，因視Nasa為再生父母一直忠心不二的施朗，為人絕不奸險，身世亦帶點可憐，自少缺乏愛和溫暖，所以當同一屋簷下的Zoie送了波鞋給他時動了真情，與施單（衛志豪飾）同樣單純。施朗獲得愛的波鞋後，不但為Zoie任勞任怨，又多次為了女方「放水」，堪稱「戇直癡情男」，貨櫃大戰中，施朗亦是為了救Zoie，而成為Nasa劍下亡魂。

戴耀明受訪時表示入行逾30年，首度「認真」談情：「雖然唔係好埋牙，冇咩攬攬惜惜，但都幾深刻；以前就算有感情線，都係好Gag嗰啲，但呢次咁認真談情，仲要係悲劇收場，講真我覺得好新鮮，亦都好喜歡，好多謝監製阿Joe（陳維冠）畀我試。」

對於拍檔Judy，明仔則坦言曾動過真情：「嗰場我臨死嘅戲，當鏡頭影住Judy見唔到我時，我會捉住佢隻手幫佢入戲，調番轉影我大頭時，佢又會捉番我隻手幫我入戲，嗰一刻有種互相需要感覺，嗰剎那嘅情緒係真嘅。拍完場戲大家都咁啱去廁所，嗰種並排而行嘅感覺好奇怪，真係有啲似戀愛，之後當然冇事啦，係嗰刻未抽離到啫。」

昨晚結局還驚現兩大彩蛋，包括曾在第21集亮相的「紅衣美人」謝嘉怡，及以Frances（譚凱琪飾）細妹身分首度現身的JW王灝兒。只是閃現大結局的JW，一來即要落淚演出，原來JW是阿Joe專誠邀請演出，事緣阿Joe很喜歡聽JW唱歌，一直希望找對方合作拍劇，Joe受訪時說：「原本想搵佢演長平公主，但後來寫寫下又發展唔到呢個角色，不過一定有機會嘅。」

謝嘉怡角色則身分顯赫，除了是八大油王家族後人蘇斯克柴外，另一個維度身分更是蘇菲亞公主。劇情講述年少時曾對章經有救命之恩的蘇斯克柴，欲搶奪大寶丹救患腦癌爸爸；嘉怡在劇中除了濃妝上陣，更首度挑戰揸槍場面，獲讚演技大有進步之餘，更被捧為劇集重要「顏值擔當」。原來該劇算是謝嘉怡半套「處女劇」，她受訪時透露拍攝《新四十二章》時，自己亦剛加入《愛‧回家之開心速遞》劇組，當時最大挑戰是講好對白及廣東話。

相關新聞：陳豪跟觀眾睇結局感興奮 兌現「找數」承諾 孖陳茵媺二人世界

相關新聞：譚凱琪奸角演上癮 盼再做反派 龔嘉欣鬍鬚造型獲緋聞男友讚搞笑

（即時娛樂）