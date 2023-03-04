江嘉敏心思思想再剪短髮 為角色剃光頭都冇問題 (15:39)

劇集《新四十二章》前晚大結局，江嘉敏（Kaman）在劇中飾演「邵桂芝」，當日拍攝時為角色剪了一個男仔頭髮型。隨住劇集播完，Kaman在社交平台分享當日剪短髮前後的感受。她說︰「最近呢個星期都好開心，因為收到好多好好嘅訊息。首先，前幾日去拍嘢，突然之間有個外國人走過來問我：Are you Kaman Kong？我都覺得出奇，竟然會有外國人識得我。跟住佢又話我喺《新四十二章》裡面好handsome，而家好pretty，完全係兩個人咁！原來佢七年前已經有睇《親親我好媽》，平時仲好鍾意睇我IG彈琴。媽！我得咗喇！我衝出國際喇﹗第二，《新四十二章》我出街嘅第一個禮拜，我收得最多個message就係：估唔到你都Carry到短頭髮，真係幾靚仔。當然，畀人讚外表好睇的確開心，不過我最開心嘅係當《新四十二章》播到嚟第二個星期，我收到嘅message係：『好鍾意你同子誠嘅火花，你同Judy真係賤格得嚟又好可愛，你真係越嚟越似小寶啊！』」

Kaman坦言最初知道要為角色剪短頭髮時，內心是10萬個不願意，但剪完後又覺得幾好看。她說︰「做演員就係要帶新鮮感畀觀眾，唔可以一味以一個形象見人。有一段日子的確好難捱，因為身邊總有一啲我當時信任嘅人，不斷打擊我自信：『冇嘢啊，其實望落都冇乜嘢（加成分鐘嫌棄嘅眼神同恥笑嘅聲音）！哇！你以後真係唔剪短你個頭！好X7啊！』不過我知道，難捱嘅日子過咗去啦。最緊要係依家《新四十二章》播出街大家會鍾意邵桂芝。我好感恩阿Joe監製死都要剪短我個頭，感恩武哥寫一個生鬼跳脫嘅角色畀我，亦感恩遇上會一齊癲嘅搞笑嘅對手，都要感恩自己當初堅強落嚟，繼續做好邵桂芝！多謝大家愛上邵桂芝Monica。如果你問我，下一套劇要我光頭得唔得？嚟啊！我準備好喇！希望大家記住，我係演員-江嘉敏。#有少少心郁想剪番短個頭」

（即時娛樂）