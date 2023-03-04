陳志雲指商台不是罰梁文禮停職： 反思完可以返工 (23:38)

商台DJ梁文禮早前被爆對梁詠琪演唱會明讚暗踩，又在私人社交帳號批評其他歌手，形容姜濤、盧瀚霆翻唱張國榮歌曲為「集體強姦張國榮作品」，惹起熱議。商台其後宣布暫停梁文禮主持職務3個月，待對方冷靜反思後重新出發。

商台首席智囊陳志雲今日出席《毒舌大狀》的「善導教育場」，被問到梁文禮停職一事，他認為梁文禮行為不恰當，身為DJ會很尷尬，需要冷靜期，但他說不是罰對方，是梁文禮與行政人員傾過，一齊同意這樣處理。他指梁文禮如果1個月後反思完，覺得可以返工都可以，但暫時不要主持節目，主要是人際關係問題，會好尷尬，但他不覺得對方是不合格DJ，平時工作無問題，好專業。他透露商台已禮貌上代表梁文禮向涉事藝人及公司致歉，保持良好關係，大家很理解。

對於有網民質疑梁文禮要停職，早前被余迪偉控訴職場欺凌及性取向歧視的艾粒只是道歉了事，有欠公平。陳志雲認為兩件事性質不同，梁文禮停職是共同商討，大家同意的做法，不存在罰一個、不罰一個。艾粒錯在沒跟余迪偉溝通，可能識太久，一向咁講，不覺得對方介意，原來有底線不能觸碰，當中發生了誤會，現在已沒事。陳志雲又指艾粒不是電台高層，亦不存在職場欺凌，商台很包容不同性取向的人。最近商台多是非，他認為是個別事件，不代表普遍情況，但認同需要提醒DJ重溫專業操守。

（即時娛樂）