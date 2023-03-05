呂方讚2歲半女兒表演慾強愛搶風頭 首看爸爸開騷睇得投入 (15:20)

呂方昨晚完成首場《Classic 40演唱會》後受訪，表示為演出減肥10磅。他說︰「很滿意﹗我之前更瘦，但綵排及練歌時，要吃飯才有氣力，因此已胖了點。太太沒陪我一同減肥，還經常叫我進食。」談到幾位演出嘉賓，呂方透露拒跟杜德偉（Alex）合唱，是想讓對方表演一下。他說︰「Alex是我兩脇插刀的好兄弟。我一找他，他義不容辭答應，不知如何感激他。」呂方又表示如黃凱芹邀請他當個唱嘉賓，他一定答應。「我很喜歡黃凱芹的歌曲，可以合唱《雨中的戀人們》。」

女兒Emma首次看爸爸的演唱會，呂方說︰「太太說她看得很投入。她會唱《雪山飛狐》，會在劇集播出時跟住唱，我唱男聲，她唱女聲。她只有兩歲半，但跟到，咬字很清，很神奇，不知道是否這年紀會聰明點。」被問到將來會否准女兒做歌手繼承衣缽，呂方說︰「不要。她喜歡畫畫，但如將來想唱歌，我也沒所謂。這個世代，可以從事歌手及設計工作，最重要是她喜歡。（她有表演慾？）有，我兩歲幾時也喜歡唱歌，但表演慾沒她那麼強。她毋須我培育，她喜歡搶風頭，影相識擺甫士，眼神精靈。我也不會擺甫士，世代不同了，將來隨她做自己喜歡的工作。」

呂方稱香港演唱會只開兩場不夠喉，希望到外地巡唱。至於會否開Part 2，他笑說︰「要看觀眾反應。反應好？那就開Part 4。」

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（即時娛樂）