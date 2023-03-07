劉浩龍享受工作 暫未諗拍拖：重新認識一個人好辛苦 (15:27)

劉浩龍認同近年樂壇是年輕歌手的世界，他亦半開玩笑認自己老，但相信新舊人可共融。（鍾偉茵攝）

現年46歲的劉浩龍（師兄），參加1997年的歌唱比賽得獎後，至2004年才正式簽公司出道。師兄期曾間效力過幾間公司，今年他成立「生意兄龍工作室」做老闆，同時推出新歌《沒人坐的梳化》打響頭炮。稍後他將拍劇集，又籌備由好友郭偉亮協助構思的概念EP，及打算11月開音樂會，連串工作大計進行中。

談到新歌是好兄弟側田為他度身訂做的作品，原來兩人非第一次合作。在2005年時，田將自己的愛情經歷，創作成歌曲《二等天使》，交予師兄演繹；相隔多年後，他們再次聯手炮製全新單曲。

師兄認同近年樂壇是年輕歌手的世界，他亦半開玩笑認自己老，但相信新舊人可共融。對歌仍懷着一團火，師兄好想再有一首屬於自己的代表作，他說：「好想做自己喜歡的歌，相信我的樂迷仍在。對未認識我的新一代，可以靠他們爸媽介紹，或者聽回我以前的作品，暫時未有與新一輩歌手合作的計劃，之前同JW（王灝兒）合作玩Poker，欣賞她唱歌，可考慮邀她合唱。」

單身多年的師兄表明現時專注工作不心急拍拖，對感情事隨緣，他強調此刻享受一個人生活：「我可以一個人行街、食飯、做運動，疫情期間去外地工作，要接受隔離我都好享受。現時生活圈子很窄，來來去去都是跟同一班朋友例如鄭希怡、黃依汶、徐濠縈及他們的小朋友，很難認識新朋友。暫時不想拍拖原因是，不想再花時間去認識新人，然後又慢慢了解再磨合，重新去認識一個人好辛苦，要溝通得好好，相處才沒有壓力，所以現在一個人很舒服，先做好工作。」

髮型：Jay Yeung@The Edge Salon Academy

化妝：KeiKei Ng

造型/服裝：Eddy Chu/sacaiofficial

（即時娛樂）