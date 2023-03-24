張致恒太太雯雯否認網店賣A貨︰可唔可以畀條生路我行 (12:53)

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）2019年結婚，夫妻關係時好時壞。雯雯曾直斥Steven「又廢又懶」，沒錢拿回家，兒子連搭車也沒錢，因而不能上學。她為自己及3個年幼兒子的未來找出路，開設網店售賣童裝、嬰兒用品及寵物食品，惟近日被指其售賣的童裝疑是內地網購的A貨，非韓國貨品。有網民提醒雯雯，亂標產地或違反商品說明條例，出售A貨產品屬侵權行為，有機會被相關部門拘捕。

雯雯今日凌晨在社交平台發文澄清︰「有關近日，本人開設網店售賣童裝及嬰兒用品，被傳媒報道有關仿品問題，報道失實。我從香港批發途徑選取的貨品，而且表明貨品來源... 韓國、日本、歐美國家，但傳媒比拼淘寶購物平台來誤導讀者思維，而且本人認為淘寶平台廣大，世界各地產品也有，絕是一個優質嘅購物平台。本人嘅網店明碼價，公道自在人心。（其實淘寶都有韓國人開户口做生意，唔係淨係得中國人，仲有咩國籍嘅賣家我就唔清楚。如果大家知的話，可唔可以分享話我知）」

她又在限時動態出Post說︰「首先，好多謝大家咁關注！但麻煩大家可唔可以畀條生路我同我屋企行。我都係想搵路靠自己去照顧屋企，唔想求人幫助亦唔想靠人可憐，又可以畀到生活屋企。我依家做嘅一切，賣嘅嘢，對得住自己同支持我嘅人。」

（即時娛樂）