八三夭來港開騷請AK做嘉賓 事前溝通好不會有問題 (20:21)

台灣樂團八三夭昨晚冒着滂沱大雨，在西九文化區舉行戶外演唱會，請來Dear Jane、MIRROR成員江𤒹生（AK）任演出嘉賓。Dear Jane主音黃天翱（Tim）以有限程度的國語，稱認識八三夭後便有藉口到台灣開騷，希望Dear Jane與八三夭日後有合作機會。

AK與八三夭合唱《眉飛色舞》及粵語版《想見你想見你想見你》時一度飆高音。八三夭鼓手阿電自爆跟AK一樣是玩具迷︰「AK最近開了玩具展覽，我也有去支持。」AK表示這晚天氣雖然不好，但沒關係，音樂將台上台下連在一起。首次參與戶外騷演出的他又說︰「我第一次做戶外騷，感覺很浪漫﹗」

八三夭騷後受訪，稱相隔4年再來港開騷，十分感動。他們說︰「我們曾在台灣開騷時遇過下雨，但下了20至30分鐘就停。今次是我們第一次在大雨下演出，有點措手不及。感謝現場樂迷陪我們留到最後﹗大家很熱情，給他們100分，感覺很棒，我們也盡力排除狀况做好。」林俊傑（JJ）來港開騷，早前邀請MIRROR任嘉賓時因溝通問題臨場「被飛」，取消MIRROR成員陳卓賢的嘉賓環節。八三夭說︰「我們很早就邀請嘉賓，一直以來也會在騷前與嘉賓溝通。我們與AK有共同朋友，大家一早已認識及喜歡玩具，事前還參觀了他的玩具展，所以不太擔心。今次難得來香港表演，自然要找好朋友一齊玩，想不到他飆高音。邀請他去台灣跟我們一起開騷？如果他有興趣，當然可以﹗」

（即時娛樂）