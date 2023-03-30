真係唔好笑｜羅毓儀成「老鼠屎」 馮盈盈靚樣崩壞 游嘉欣被「黑化」 (16:53)

馮盈盈被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大Red唇，靚樣當堂崩壞。（大會提供）

一連13集的全新競技遊戲節目《真係唔好笑》，將於4月1日起、逢周六晚9點45分翡翠台播映，由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀擔任主持。節目每集均會邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，一旦笑出來，就要接受大懲罰！

周六（4月1日）晚播出的第一集，嘉賓是阮兆祥、丁子朗和游嘉欣，分隊名單分別是「日隊夜隊」的阮兆祥、丁子朗、游嘉欣、彭慧中和奶仔，以及「最好唔好比人隊」的麥美恩、何廣沛、馮盈盈、羅毓儀（Yuki）和郭子豪。是集首個遊戲「笑話Falling Down」已經相當過癮，玩法是每隊派一個成員講笑話，另外一隊成員則站在機關上，只要忍不住笑就跌落機關直踩石春墊。

這個回合的「老鼠屎」是游嘉欣和羅毓儀，兩位笑點極低，經常忍不住爆笑。擅長食字爛Gag的阮兆祥表演魔術，他拿紙巾笑說：「信唔信我一秒鐘，就可以將呢張紙變成動物？」說畢他便將紙巾撕掉（意指獅子），當中只有Yuki對食字Gag忍俊不禁；游游更加誇張，單單被人叫名字已忍不住笑出聲，極低的笑點令人摸不着頭腦。至於「大隻仔」郭子豪表現亮眼，他分別模仿阮兆祥的招牌大笑及丁子朗的扯蝦式笑聲，令對方連環失手爆笑。

另一環節「笑到噴血」，玩法是兩隊各挑對方一名隊員，進行化妝大改造，5分鐘限定時間後，同隊成員要在擋板後含住「血水」忍笑，只要噴出「血水」即視為失敗，忍笑較多的一組勝出。兩位靚女馮盈盈及游嘉欣慘成糟質對象，盈盈被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大Red唇，靚樣崩壞！

游游則慘遭畫黑塊面兼笠黑色泳帽，之後臉上再被畫上幾個白點，游游「黑化」後似足人肉保齡球，喜感十足。兩位靚女被弄至面目全非，造型爆笑。

（即時娛樂）