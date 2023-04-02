洪嘉豪盼「院友」不離不棄 王菀之拖「小孩」走過難關 (13:07)

洪嘉豪、王菀之（Ivana）昨晚（1日）出席「POPFEST HKT西九音樂節」。洪嘉豪打頭陣演出，台下「院友」（粉絲暱稱）大嗌「好靚仔呀！」洪嘉豪之前首個個人演唱會，在西九舉行，昨晚再在西九演出，他表示很開心但緊張，因感覺與上次不同，上次全部是自己友，今次有其他歌手的粉絲，感覺有點陌生，只好盡快適應。

洪嘉豪覺得表演未如理想：「近日鼻敏感，噴得太多類固醇，令聲音有點乾，唱歌發揮得不太好，但已盡力。」問他何時再開個唱？他希望明年可以在紅館開騷，又透露年底與其他歌手合作開演唱會。

說到MIRROR出現退粉潮，洪嘉豪反問是否真有其事，他只希望「院友」（粉絲暱稱）對他不離不棄，認為有更多人聽自己的歌是好事，他說：「我與MIRROR不熟，只跟AK（江𤒹生）較熟。」

另外，Ivana表演時，乘機在台上宣傳自己將於5月在西九演出，說：「這個騷用了很多心機和勇氣去做，做創作有機會遇到困難，放棄就去不到目的地，不放棄就要與內心的小孩連結，那就是純真的初心，拖着自己小孩度過每個難關。」

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（即時娛樂）