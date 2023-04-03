Kendy Suen第2張自資專輯 預購反應熱烈 首推日語歌 (19:40)

Kendy Suen（孫曉賢）自2020年7月起，自資以獨立音樂人身分發表多首歌曲，如《如斯》、《面目》、《無名故事》等，踏入獨立音樂路的第3個年頭，Kendy於今年3月首度發表日語歌曲《白眉（やよいmix）》。

歌曲主題以過去荒涼了的白眉，在疫情過後的春天盛開，日文版是刻意比較清涼輕鬆，希望帶出春和的感覺，微風中放晴的味道。彌生（やよい）是日文「三月」的意思，也是Kendy的出生月分；彌生亦有漸漸生長的意思，希望這個彌生日文版，能為大家帶來新的氛圍。

Kendy於2021年，首度以黑膠唱片及卡式帶形式，推出首張個人專輯《無名序》，自該專輯推出後，這3年來Kendy都是音樂節表演常客，曾演出《搶耳音樂節》、《西九文化區流行音樂節》、《TONE MUSIC FESTIVAL》等，Kendy欲以透過音樂節表演，讓更多樂迷認識她的音樂，她表示希望今年內可以有機會，帶自己的歌曲到日本或台灣演出，與海外樂迷見面。

Kendy花了一整年的時間，用生活與音樂去探討《無常論π》這個題目，在製作過程中，想到了 「π」就是她面對無常的答案。這個沒有規律卻不斷延伸的數值，獨一無二的特性，卻代表著圓形不斷循環的特質、不斷地尋找平衡及隨緣份的安排而流動，「無常」一直在大家的生活當中。Kendy表示獨立音樂的旅程中，讓她掏空了自己，學會了"letting go, then go with the flow"，由無名故事走過這無常世界，期待下一個循環的自己，亦感激所有由第一張專輯到現在一直支持的每一位，期待著下一個階段的相遇與成長。

最新專輯數碼版於3月31日上架，專輯中壓軸主打《飄流記》亦於同日派台，Kendy表示：「由開始構思時，已有特別重視歌詞與編曲的一體性，以緊貼貫串主題為目標，整張專輯的內容與編曲﹐是可以互相映照，希望能表達出專輯的概念性，樂迷可以一氣呵成聽這張專輯，亦望大家對這張概念專輯引起共鳴。」專輯實體版將同樣地以黑膠唱片及卡式帶形式推出，會於香港及日本實體唱片店上架，專輯已於3月中開始在網上接受限量預購，由於樂迷反應熱烈，Kendy已決定加印少量滿足樂迷。

（即時娛樂）