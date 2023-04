Kendy Suen第2張自資專輯 預購反應熱烈 首推日語歌 (19:40)

Kendy Suen(孫曉賢)自2020年7月起,自資以獨立音樂人身分發表多首歌曲,如《如斯》、《面目》、《無名故事》等,踏入獨立音樂路的第3個年頭,Kendy於今年3月首度發表日語歌曲《白眉(やよいmix)》。

歌曲主題以過去荒涼了的白眉,在疫情過後的春天盛開,日文版是刻意比較清涼輕鬆,希望帶出春和的感覺,微風中放晴的味道。彌生(やよい)是日文「三月」的意思,也是Kendy的出生月分;彌生亦有漸漸生長的意思,希望這個彌生日文版,能為大家帶來新的氛圍。

Kendy於2021年,首度以黑膠唱片及卡式帶形式,推出首張個人專輯《無名序》,自該專輯推出後,這3年來Kendy都是音樂節表演常客,曾演出《搶耳音樂節》、《西九文化區流行音樂節》、《TONE MUSIC FESTIVAL》等,Kendy欲以透過音樂節表演,讓更多樂迷認識她的音樂,她表示希望今年內可以有機會,帶自己的歌曲到日本或台灣演出,與海外樂迷見面。

Kendy花了一整年的時間,用生活與音樂去探討《無常論π》這個題目,在製作過程中,想到了 「π」就是她面對無常的答案。這個沒有規律卻不斷延伸的數值,獨一無二的特性,卻代表著圓形不斷循環的特質、不斷地尋找平衡及隨緣份的安排而流動,「無常」一直在大家的生活當中。Kendy表示獨立音樂的旅程中,讓她掏空了自己,學會了"letting go, then go with the flow",由無名故事走過這無常世界,期待下一個循環的自己,亦感激所有由第一張專輯到現在一直支持的每一位,期待著下一個階段的相遇與成長。

最新專輯數碼版於3月31日上架,專輯中壓軸主打《飄流記》亦於同日派台,Kendy表示:「由開始構思時,已有特別重視歌詞與編曲的一體性,以緊貼貫串主題為目標,整張專輯的內容與編曲﹐是可以互相映照,希望能表達出專輯的概念性,樂迷可以一氣呵成聽這張專輯,亦望大家對這張概念專輯引起共鳴。」專輯實體版將同樣地以黑膠唱片及卡式帶形式推出,會於香港及日本實體唱片店上架,專輯已於3月中開始在網上接受限量預購,由於樂迷反應熱烈,Kendy已決定加印少量滿足樂迷。

(即時娛樂)