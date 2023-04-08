歌神演唱會｜許冠傑念亡兄 忍淚憶好友張國榮 (13:32)

許冠傑以一曲《洋紫荊》表揚過去及現在的出色香港藝人及創作人。（劉永銳攝）

「歌神」許冠傑（Sam）昨晚在紅館舉行首場《許冠傑此時此處演唱會2023》，年屆74的他狀態大勇，除以多款舞台形象現身外，又彈奏不同樂器及跳舞。阿Sam共獻唱了40首金曲，又頻頻走近觀眾席與粉絲握手、與全場歌迷大合唱，更送他們眼鏡、鼓棍、雙節棍、小手巾、寫有《浪子心聲》歌詞「命裡有時終須有」的豹紋毛巾等小禮物。望見歌迷高舉巨型歌詞紙點唱時，他又有求必應，唱出觀眾想聽的歌曲。

阿Sam向來視已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）為偶像，他在騷上演唱歌曲《告別樑上燕》時，透露當年為了對方創作出這首歌。談及不少親友相繼離世，阿Sam顯得感觸，以歌曲《感情到老》向昔日樂隊領班及陳百強致敬，之後又藉歌曲《無情夜冷風》紀念亡兄許冠英。

好友張國榮（Leslie）逝世20年，阿Sam說︰「他離開時，大家很不開心。他是美少年，人人都寵愛他。他靚仔，唱歌又好聽。Leslie，我將這首歌送給你﹗」阿Sam隨即吹起口琴，唱出張國榮的《有誰共鳴》，並將最後一句歌詞改為「夜闌靜，問哥哥可感應」。演出期間，他望到舞台上的紅色巨型紙鶴及高跟鞋，一度哽咽及眼濕濕。

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（即時娛樂）