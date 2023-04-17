成人教科書｜《聲夢2》黃洛妍豁達面對美醜：我搵到自己靚嘅地方 (17:21)

由洪永城（Tony）主持的《成人教科書》，本周探討主題為「美醜」，參與小朋友共有7位：洪焯霖（12歲）、洪司瑄（10歲）、呂睿晞（9歲）、梁濼生（10歲）、何朗晴（12歲）、陳日曦（12歲）及陳澤峰（11歲），並透過揀生果、人像攝影、估植物平貴、自我外表評分、髮型大改造，及藝術畫繪畫6個任務，探索小朋友如何透過各項不同任務，對「美醜」有全新及更多元的認識及概念。

本周特別環節名為Added Value，邀請4名藝人李爾晨（Kyle）、陳星妤（Yvette）、黃洛妍（Janees）及劉展霆（Eden）與小朋友互動，比較特別的是四位當中，Janees

和Eden均認為自己與「傳統的靚」有一段距離，Eden說：「一個人個樣可能好靚，但佢做啲嘢唔係咁好的話，我就會覺得佢醜。我知自己唔符合傳統嘅靚，傳統男仔嘅靚係要高大，大隻同眼大。」

Janees亦指清楚知道自己並不「靚」：「美醜對於我嚟講，唔係典型嘅靚與唔靚，係一種感覺。我覺得自己外表上未必係靚，因為傳統嘅靚係要眼大、鼻高同嘴細，亞洲區仲特別要好瘦，我覺得自己基本上冇樣嘢符合，但我由細到大冇乜覺得自己唔靚，我搵到自己靚嘅地方。」談到最喜歡的五官部分，Janees坦言是小時候最不喜歡的眼睛及嘴巴：「去到一個年紀我就覺得，唔係吖，佢哋幾特別吖！」

（即時娛樂）