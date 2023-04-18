《命案》首映禮｜MIRROR總動員撐隊長Lokman 林家棟拍50幾take呻命苦 (17:24)

林家棟（左圖）談到戲中一場天台戲仍猶有餘悸，他說：「一shot過講5分鐘，還要拍不同版本，足足拍了50幾個take，好辛苦。」（林祖傑攝）

林家棟、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、吳廷燁、陳湛文、伍詠詩和黃文慧聯同導演鄭保瑞、編劇游乃海等，昨晚（17日）出席圓方舉行的電影《命案》首映禮，鏡粉知道MIRROR全體成員現身撐隊長Lokman，吸引300粉絲圍觀，場面熱鬧，但11子出場不夠5分鐘，跟演員大合照後就離開，亦未有受訪，來捧場的圈中人還包括ERROR何啟華﹑郭嘉駿和梁業、何超儀、車婉婉、張達倫、P1X3L成員吳啟洋和葉振弘等。

林家棟在台上指自己有《智齒》後遺症，當監製告知該片導演是鄭保瑞，他個心也離一離，知道大鑊，但仍願意接受挑戰。第一日拍墳墓戲，當晚11時才收到頁幾紙對白，還要一shot落，但朝早就要開拍，對白全是客家話，又要講風水術語，之後開工每天都是「飛紙仔」拍攝，沒一場正常，他說：「是他迫到我傻了，天台那場戲拍了幾個版本，拍到我失聲，但翌日他仍要再拍多個版本！該片給了我很大啟示，天意不可違，但都要有所約束，都要做個善良的人。」然後對住台下的鄭保瑞笑說：「阿瑞，做個善良的人呀！」

林家棟談到戲中一場天台戲仍猶有餘悸，他說：「一shot過講5分鐘，還要拍不同版本，足足拍了50幾個take，好辛苦。（以後不拍鄭保瑞的電影？）已經會去克服，每次都很大挑戰，每次都去克服，認真命苦！（說服他做個善良的人？）他包裝得好善良，但要迫到你傻為止。每場戲都不夠時間準備，因為不想我有痕跡（指演出）。」

林家棟剛為電影《潛行》補完戲，因老闆想添加一些鏡頭，問他會否放假好好休息？他說：「我不想休息，還未過足戲癮，現在有部電影接洽中，都是價錢問題。」

Lokman透露MIRROR成員之前計劃《命案》上映時包場支持，還說會在戲院幫手派飛，但會否有行動就不得而知。電影口碑甚佳，問他會否希望明年有金像獎提名？Lokman說：「有提名當然開心，但不敢講信心，要睇評審。」

姜濤因為買呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）勝出金像獎最佳新演員，但最後2人雙雙落敗而被指「燈神」，Lokman說：「叫他燈死其他人，我就機會大一點。」說到家棟希望拍《命案》續集，但要與他交換角色來演，他也希望導演開續集，亦不介意演風水師。

（即時娛樂）