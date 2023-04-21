呂爵安貼8年前謝師宴獻唱相片 自嘲表情管理Fail：個樣炒晒車 (21:53)

楊潮凱在Ig貼出中五時學生相，他寫道：「今日（21日）考DSE的同學仔！加油！盡力而為，搏盡無悔！」

呂爵安在社交平台貼出8年前在謝師宴獻Sing相片，他還自嘲當年個樣「炒晒車」。（Ig圖片）

中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）開考，男團MIRROR﹑一班J2ers包括布樂文﹑黃嘉雯﹑施焯日﹑葉靖儀﹑以及楊潮凱和洪永城等，亦拍片為考生們打氣。

MIRROR成員呂爵安（Edan）今晚（21日）在社交平台，貼出8年前謝師宴的舊照，相中的他穿西裝兼打煲呔拿着咪獻Sing，當年的Edan只有18歲，相當青春，不過他自嘲當年表情管理完全不及格兼個樣「炒晒車」。

曾在中六贏得歌唱比賽冠軍的Edan，是當晚謝師宴表演嘉賓，他還選唱周杰倫的《開不了口》，他自爆當年的MMO是自己剪兼自降Key，他寫道：「真係都幾癲下，如果有片睇返就正了。」

Edan勉勵DSE同學要加油：「捱過咗就可以好似上面呢位先生（Edan自己）咁一身輕㗎啦，同埋個人都會精神啲，靚啲同埋有型啲㗎！（因為考完就會得閒就可以學下化妝）#8年前 #謝師宴wow #有人送花㗎幾威 #嗰陣一考完即刻去釘耳窿 #幾MK #隻眼長期擘唔開咁 #擘擘擘 #個樣炒哂車。」

另外，楊潮凱亦在Ig貼出中五時學生相，跟現時分別不大，他寫道：「今日（21日）考DSE的同學仔！加油！盡力而為，搏盡無悔！」

洪永城亦貼出年輕時的靚仔相：「呢期成日同人講人生係冇標準答案，不過考試就真係有喇。細個讀書麻麻哋，屋企人對分數嘅要求亦都唔係咁高，大個咗就知賴嘢，成日分心，養成唔夠專注。所以專注呢兩日做好一件事，手機、遊戲擺埋一邊，生活所有其他嘢清空佢，搞掂呢壇嘢之後再慢慢玩，你得嘅，努力。」

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（即時娛樂）