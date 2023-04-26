周永恆被控刑事恐嚇等3罪 准以10萬元保釋 案件6‧21審訊 (13:45)

周永恆被暫控1項「刑事恐嚇」罪、1項「抗拒警務人員 」罪及1項「襲擊警務人員」罪，案件今早分成兩案於屯門裁判法院提訊。（陳釗攝）

周永恆被暫控「刑事恐嚇」、「抗拒警務人員 」及「襲擊警務人員」3罪，案件押後至6月21日審訊。（資料圖片）

周永恆（Roy）與內地太太陳薇（Britni）鬧出「家暴羅生門」事件，填詞人因葵（陸謙遊）日前爆出多張周永恆傷痕纍纍的照片，指他疑遭陳薇家暴，陳薇隨後否認，並稱周永恆已被警方拘捕及承認是她報警。周永恆協助調查期間涉襲擊1名警務人員，被加控多2條罪，目前被暫控1項「刑事恐嚇」罪、1項「抗拒警務人員 」罪及1項「襲擊警務人員」罪，案件今日分成兩案於屯門裁判法院提訊，庭上未見陳薇身影。

周永恆步出犯人欄時神情凝重，他身穿風褸，戴上口罩及以短髮示人。裁判官向周永恆讀出3項控罪，他均以「明白」作答，辯方提出將案件押後至6月21日審訊，並為周永恆申請保釋。裁判官最後宣布案件延至6月21日下午再審，以等候辯方索取文件及給予被告進一步法律意見。周永恆獲准兩單案件各交出5萬（共10萬）港元作現金保釋，並需交出旅遊證件、不得離開香港、需居於登記的住址，及每晚6至9時到天水圍警署報到，其間不得以任何方式直接或間接接觸證人。

據了解，周永恆與妻子於4月16日因小事發生爭執，被告涉出言「斬死你、斬死你老母、斬死你全家同個仔」，隨後因涉刑事恐嚇被捕。他在元朗警署協助調查時，在警員多次警告下仍拒絕打指模，其間更向警員吐口水，表現非常不合作。

案件編號：

TMCC822/2023

TMCC866/2023

（即時娛樂）