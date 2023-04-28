楊樂文慶幸堅持無轉行 陳湛文做過主題公園兼考保險牌 (23:48)

楊樂文 （Lokman ）、陳湛文與伍詠詩合演電影《命案》，他們對票房沒有壓力，認為演員負責拍好部戲、演好角色，其他的事控制不到。片中他們努力反抗，希望改變命運。Lokman與陳湛文不敢說是否人定勝天，但演藝路上，曾多次想過放棄轉行，但最後堅持，走到現在被人認識，多了演出機會。

Lokman未參加《全民造星》前當舞蹈員，因工作機會不多，收入不穩定，經常想轉行，但每當有轉行想法就有工作，一做幾個月，有錢就有動力繼續捱下去。他說：「如果我不夠堅持放棄了，便拍不到鄭保瑞的《命案》，都是命運。」

舞台劇出身的陳湛文指自己經歷跟Lokman相似，經常萌生轉行念頭，但因熱愛演戲，一步一腳印行走到現階段：「期間曾遇到樽頸位，藝術層次沒有提升，好似去到行人止步，加上又要糊口，所以去過主題公園做兼職，又考了保險經紀牌，但始終不甘心。」

伍詠詩入行10年，覺得做演員好被動，尤其做新人時，未有作品上映，唯有靜靜等待。她失意時，會問自己是否要堅持下去，她相信想做下去就會遇到一個機會。」

Lokman飾演茶餐廳少東一角代表慾望，問他們現實生活中有什麼慾望？伍詠詩希望遇到好劇本和角色，Lokman認同：「演員路上一定想遇到好劇本、好角色及好團隊，這是大家不轉行的原因。」陳湛文笑說：「我想做MIRROR第13子，我不擅長唱歌，純粹是慾望。」

（即時娛樂）