中年好聲音演唱會｜吳大強對演出感滿意 周吉佩盼跟參賽者紅館開騷 (20:28)

26位參加《中年好聲音》的參賽者，今天（13日）齊集九展Star Hall，展開首場《夢想成真演唱會》演出。完騷後，周吉佩與吳大強受訪，雙方對首場表現感滿意，發揮比想像中和綵排時好，最開心見現場觀眾反應熱烈，毫無冷場。

狀態回勇的吳大強表示，安排他打頭陣是大會一早已安排好，並非因為他上周突然身體不適有關。他說未知暈倒原因：「暈倒後休息了3至4日，已做過所有身體檢查，證實沒有事。醫生也檢查不到原因，認為可能是突發性，懷疑因為當日太心急趕往活動場地而引起。」為穩陣起見，吳大強打算完成3場演唱會之後，再接受一次詳細檢查，以策安全。由於兒子工作在身，只有太太和親戚捧場。

周吉佩的太太和兒子晚上來看騷，外父因身體突然不適，要留家休息。周吉佩唱《燕尾碟》時感觸欲哭，他解釋憶起舊日隊友，只好強忍淚水，吳大強讚周吉佩表現200%努力，值得讚賞。周吉佩說：「都驚唱到尾場會爆喊，亦想開演唱會Part 2，不過要問曾生（曾志偉）是否可以去做澳門演出先，因為想帶我們音樂去到不同地方。」周吉佩表示3場的觀眾人數已不少，期望下一個目標，與參賽者一齊踩入紅館演出。

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（即時娛樂）