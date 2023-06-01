葉泓聲本月先與陳樂榣註冊 等女兒出世後補擺婚宴 (15:26)

葉泓聲（Gordon）早前公開與陳樂榣（Ally）戀情，同時宣布女方已懷孕。Gordon昨晚出席健身室開幕活動時，透露目前懷孕6個月的Ally身體突然不適未能到場。他指Ally佗女，自己首次做爸爸心情緊張。

Gordon說︰「我曾照顧過家姐的小朋友，以為到自己快當爸爸時會不緊張，但一想到BB將於9月出世，所有事情來得那麼快時就緊張起來。我一直想有自己的家庭，曾希望25歲時結婚，但現在已33歲了﹗我會努力掙奶粉錢﹗之前沒公開戀情，是想外界的注意力集中在我們的工作上，而且不想太高調，但有BB是光明正大的事，不能不公開。」

被問到何時結婚，Gordon透露︰「我們會在1、2星期內註冊，婚宴留待太太分娩後才舉行。Ally現在懷孕太辛苦，想起結婚環節就頭痕。我們不想只吃頓飯，想辦一場似派對的婚禮。」談到與Ally跟前夫所生的8歲女兒相處融洽，Gordon笑言︰「我似前世欠了她﹗她會在媽咪面前欺負我，但私底下又會扭我買東西。她叫我『GG』， 現在叫『G Father』，好冧﹗」Gordon不怕將來一屋女人，計劃寫歌給Ally和未出世的女兒，希望將來能在演唱會上唱給女兒聽。他又希望天堂鳥能有機會復出開騷。

（即時娛樂）